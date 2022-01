O PlayStation 2 foi o console mais vendido da história, com 155 milhões de unidades comercializadas. E boa parte desse sucesso se deve não a um executivo de terno e gravata, mas a um sujeito de modos grosseiros, poucas palavras e roupas. Seu nome é Kratos, o protagonista de “God of War”, franquia que estreou em 2005 munida de poderes mitológicos que fizeram do PS2 um grande sucesso e que também ajudou a consolidar seus sucessores PS3 e PS4.

E uma das estratégias era manter Kratos e seu game exclusivos nas plataformas PlayStation. Mas a Sony resolveu abrir literalmente a Caixa de Pandora e acaba de lançar o mais recente episódio, “God of War”, de 2018, para PC. A publicação faz parte da estratégia da Sony em abrir sua biblioteca de jogos exclusivos para computadores.

Franquias como “Uncharted” e “The Last of Us”, responsáveis por muitas das vendas do PS3 e PS4, também estão cotadas para ganhar edições para o sistema operacional Windows. A decisão gerou polêmica nas redes sociais, principalmente por parte do público mais ferrenho, que alimenta o chamado “console war”, que é uma briga entre fãs dos consoles da Sony e Microsoft.

Muitas foram as postagens de donos de PS4 que disseram que abandonariam a plataforma, pois consideravam absurdo que o game deixasse de ser exclusivo. Temos certeza de que os acionistas da Sony não reagiram da mesma forma. Afinal, o plano é requentar games já publicados e que venderão como água no deserto.

Isso porque há jogadores de PC que não migram para consoles. Além disso, há aqueles que jogam em ambos e certamente irão querer conferir as nuances visuais do game num computador de alta performance. E sejamos francos: Quem nunca comprou um game duas vezes que atire o primeiro joystick.



O jogo

Com preço sugerido de R$ 200, a edição para PC de “GOW” é o mesmo game de 2018. Nessa trama, Kratos, depois de ter detonado com os deuses Olimpo, ele deixa a Grécia e se exila nas terras nórdicas. Lá, vivendo como um camponês e escondendo seus poderes e passado, ele formou família e tem um filho, Atreus.

Mas como um cachorro sempre cheira o outro, Kratos foi se casar com Faye, uma mulher que também tinha poderes sobrenaturais. Ele descobre isso logo após a cerimônia de cremação da esposa, quando um estranho bate à porta em busca de confusão.

Após o duelo, Kratos e o filho iniciam uma viagem pelo reino de Midgard para espalhar suas cinzas pelos nove reinos. E é nesse cenário que o velho “Clayton” atrai a ira das divindades de Valhalla e mais uma vez ele se enfronha numa jornada épica.



Gameplay

“God of War” segue o modelo Hack & Slash de seus antecessores. A novidade fica por conta do modo cooperativo. Atreus auxilia o pai nos combates e também em tarefas. Nas batalhas, ele pode chamar atenção de inimigos e atirar flechas, o que permite que Kratos se concentre em outros oponentes e também faça ataques surpresa.

O garoto também atua em tarefas cooperativas e nos desafios impostos pela história. E durante o jogo, a relação entre pai e filho vai sendo tecida. Kratos está longe de ser um pai carinhoso. É bruto, seco e impaciente. Já Atreus é curioso e como todo menino desatento e sem maldade.

Durante a campanha a dupla evolui seus poderes, assim como a indumentária. Kratos pode ser equipado com diversos trajes e também combinar joias.

Destaque para o Machado de Leviatã, que é a arma de Kratos nessa aventura. A arma foi um presente de Faye antes de morrer. Ele basicamente faz o mesmo que as velhas Lâminas do Caos, que supostamente estão aposentadas. A diferença é que Kratos pode arremessar a longa distância e chamar a arma de volta, sem tê-lo preso a uma corrente.



Visual

Os gráficos de “God of War” certamente serão os grandes destaques da edição para Windows. Pois a história é manjada e todo mundo já deve ter jogado, lido ou visto o gameplay, em milhões de vídeos no YouTube.

Mas a expectativa é sobre o quanto o game ficará ainda mais bonito rodando numa máquina de alta performance. Se encantar, Kratos irá expandir seus domínios literalmente entrando pela janela.