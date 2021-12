Master Chief está de volta. A Microsoft acaba de publicar “Halo Infinite”, episódio que marca os 20 anos da franquia que apresentou o Xbox para o mundo. No entanto, o game chega com inovações para atrair um público que não consegue ver razão num jogo de tiro em que o jogador apenas se dispara e dá pulos até chegar ao fim da história.

O game ganhou formato mundo aberto e também deu muita ênfase ao modo online. Claro que não é um multplayer como “Battelfield 1942” ou “Call of Duty: Vanguard”, com dezenas de jogadores simultâneos. Mas há opções com até 24 jogadores na mesma partida.

Voltando ao mundo aberto, o formato permitiu que os produtores ampliassem a campanha. E, dessa forma, a experiência não se limita à linearidade de um game de tiro convencional.

Claro que a parte introdutória do jogo segue o padrão clássico. Sem querer dar spoiler, nessa primeira tarefa, “Master Chief” se envolve numa missão de resgate. A fase é importante, pois funciona como um tutorial, sem a chatice de ser um tutorial convencional, além de habituar o jogo, ao invés de soltá-lo no cenário sem saber o que fazer. Depois de dominar os comandos e ter uma introdução na trama, o jogador cai literalmente no mundo de “Halo”.

A jogabilidade segue o padrão de qualquer shooter: o jogador tem seu arsenal e muitos alvos para serem alvejados. Nesse game, “Master Chief conta com um gancho, como “Sekiro” e “Just Cause”. O recurso facilita o deslocamento, ainda mais que se trata de mapa colossal.

Enredo de Halo

O mapa do game é imenso e exige que o jogador utilize veículos para explorar os cenários com mais agilidade. Mostra ao jogador as peculiaridades da trama e também ajuda a imersão da história.

A trama se passa no anel Zeta Halo. A missão de Master Chief é liquidar a legião dos Banidos, liderada pelo vilão Escharum. Na companhia de Chief está A Arma, uma nova inteligência artificial que substitui a antiga Cortana.

O enredo é um tanto truncado, pois adiciona elementos de vários episódios. Quem é fã da série e conhece bem o universo da franquia dentro e fora dos games, poderá ficar confuso sobre a inserção de elementos e personagens. Mas não é nada que atrapalhe a jogabilidade. Já para os iniciantes, é uma história como outra qualquer, mas que gera curiosidade sobre a série.

Gráficos

“Halo Infinite” foi adiado para que fosse impecável no Xbox Series X. O game tem gráficos incríveis. Os efeitos de luz e sombras são espetaculares, assim como a qualidade das texturas.

Trata-se de um game ambicioso, que busca ser tão importante para o novo Xbox como foi para o original há duas décadas.