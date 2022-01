No Ocidente, 2022 já começou há três semanas. Pelo calendário solar chinês, porém, um novo ano, mais dinâmico e desafiador, só começa no próximo dia 3, e será regido pelo Tigre da Água Yang. E daí? Bom, segundo as previsões, será um tempo de mudanças significativas e emoções intensas. Vai requerer planejamento de ações para evitar desperdício de energia e muito autocuidado para evitar estresse, perda de controle e até agressividade. A astróloga e metafísica Marina Caramez, que morou em Hong Kong durante quatro anos, período em que se dedicou ao estudo do assunto, diz que o Ano do Tigre é sinônimo de revolução.

“Mudanças em relação ao modo como o homem explora os recursos naturais do Planeta Terra serão necessárias. Além disso, emoções intensas também serão marcantes. Entretanto, deve-se ter cautela para que não saiam do controle”, diz a pesquisadora, acrescentando que, de forma geral, haverá também muita disposição e flexibilidade para grandes transformações.

“O tigre não gosta de injustiça. Ao contrário, está ligado à nobreza”, explica. “E a água é o elemento que está mais ligado às emoções. Por ser uma das principais forças da natureza, é o elemento mais forte porque pode contornar qualquer obstáculo em seu caminho e não perde sua natureza, sua essência”, diz Marina Camarez.

A especialista afirma ainda que em 2022 sairemos da perspectiva da estagnação para a da movimentação e crescimento, bem diferente dos dois últimos anos, com o confinamento - inclusive interno, estímulo à reflexão - imposto pela pandemia, que em muitos casos forçou novos hábitos e padrões. Pelo horóscopo chinês, 2020 e 2021 foram regidos pelo rato e o boi de metal, respectivamente.

“Quando fazemos a leitura, percebemos que este pode ser um dos aspectos ligados à crise da Covid-19. No nosso corpo o metal está relacionado ao pulmão, que ainda bem, passado o mês de janeiro, não aparece mais, afirma a astróloga.

Dinamismo

Professora e consultora de astrologia oriental chinesa e Feng Shui, Adriana di Lima reforça que 2022 tem um movimento energético bem diferente dos anos anteriores, sem julgamento de bom ou ruim.

“Com a polaridade Yang, é muito provável que esses atributos (bom ou ruim) ocorram numa configuração mais abrangente e não fique resguardado apenas no nível pessoal. Dependendo do repertório do indivíduo ele pode encontrar muitos problemas. Por exemplo: se a pessoa tem uma tendência agressiva, pode vir a potencializar isso”.

Como traz muito movimento, o ano requer cuidado para não se deixar levar por energias externas, que “estarão a todo vapor”, avisa a astróloga. “Vamos ter um ano com muito movimento, muito dinamismo, e com uma certa impulsividade, para a qual vamos precisar olhar com atenção, de modo que isso não se torne um problema e adotemos ações de maneira impensada”.

Segundo Adriana di Lima, cada mês tem também a força de um animal diferente (dos 12 do zodíaco chinês). Em fevereiro, a força do tigre vem em dose dupla, pois o período já seria “domínio” do felino. Por esse motivo, cada signo terá no mês que vem um desafio e tanto a superar, pois a energia das características desse signo irá direcionar de forma muito forte para ações impulsivas e dinâmicas do tigre. Ou seja: toda cautela é bem-vinda para que a ousadia não vire roubada.

A área da saúde, segundo Adriana di Lima, sugere atenção e cuidados específicos no que se refere ao trato urinário, incluindo funcionamento dos rins e bexiga. “É um ótimo ano para se monitorar em relação ao consumo de água e bebidas em geral. Beba muita água e hidrate-se bem. Caso tenha alguma vulnerabilidade física e emocional em relação ao consumo de álcool, equilibre-se.”

Como a intensidade emocional é o fato que mais terá recorrência no cotidiano em 2022, a orientação da astróloga é exercitar o lado mais racional na hora de tomar decisões e nas atitudes em relação ao outro. “Não se deixe levar pelo drama e pela emoção intensa”.

No campo das finanças, a orientação é: “Cuidado com os gastos e seus impulsos quando estiver vulnerável pois nesses momentos temos a tendência de agir sem pensar e nos arrepender depois.

A astrologia ocidental também prevê muitas mudanças em 2022. De acordo com a astróloga e terapeuta holística Naiara Tomayno, a energia está voltada para a modernização, trazendo a força da inovação tecnológica e o poder da comunicação. “Importante é pensar na qualidade dessa comunicação.

Previsão para cada signo

A pedido do Hoje em Dia, a astróloga Adriana di Lima fez algumas análises sobre a energia e as características globais de cada signo. Para saber qual é o seu animal no horóscopo chinês é só conferir pelo ano de seu nascimento antes de conferir as previsões da especialista.

Rato: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Búfalo: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Coelho: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragão: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Serpente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cavalo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Macaco: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Galo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cachorro: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Javali: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Rato

Curioso por natureza, é muito verdadeiro e transparente em colocar suas opiniões. Tem habilidade para enfrentar desafios e dificuldades que surgem no caminho.

“Como o elemento fixo na sua constituição energética é a água, cuidar para não deixar exageradas as suas características de franqueza e críticas, já que seu poder argumentativo é forte. Poderá ser mais franco e honesto do que normalmente é, a atenção é para a crítica exagerada de si mesmo e também dos outros”.

Búfalo

Age na maioria das vezes com calma e bom senso; geralmente é conservador e busca naturalmente ser independente.

“Procure não se prender na solidez densa e enrijecida que pode ser seu movimento mais automático. Aproveite a energia e o movimento da água para se relacionar com as pessoas. Pela sua constância e ação mais lenta, a atenção é para que não deixe o fluxo de energia estagnar e deixar as oportunidades passarem por muita reflexão e pouca ação”.

Tigre

O nativo de tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações; seu vigor é estimulante e ainda é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa.

“O ano de Tigre acumulará todas as características na constituição de energia desse nativo e intensificam os seus próprios atributos. Isso pode significar que seu vigor e determinação, regados pelo elemento Água em 2022, podem vir com tanta força e energia que há tendências a resultar em estresse e sobrecarga. Cuidados ainda mais atentos para a impulsividade e a agressividade até nas situações mais corriqueiras do cotidiano”.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados dos signos, tem a graciosidade natural na sua conduta e no seu modo de ação; traz na maioria das vezes um julgamento sensato das coisas mais cotidianas, por isso a sua diplomacia é evidente.

“Terá o benefício do elemento água estimulando seu ciclo no ano 2022. Sua conduta, se bem equilibrada, pode gerar bons frutos de companheirismo, amizades e lucidez. Dê atenção para não cair no exagero da autoconfiança que pode obstruir novos pontos de vista em situações que exigem cuidado e escolha”.

Dragão

É um signo que oferece muita vitalidade ao seu nativo; tem a forma de viver mais extravagante e se coloca com certa altivez até nos processos ordinários.

“Considere usar suas asas para sobrevoar um lago que pode estar obstruído por muita terra e água parada. Não desista de seus objetivos pela possível sensação de entrave ou demora que a energia do ano pode lhe oferecer, use sua criatividade e vitalidade para superar alguma parada pontual. Quando as circunstâncias não acontecerem da forma que esperava, atitudes mais suaves e compreensíveis são mais benéficas do que a arrogância, principalmente quando se sentir contrariado”.

Serpente

É o signo do filósofo. Com sua astúcia e inteligência o nativo de Serpente é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores.

“É provável que possa se sentir mais cansado energeticamente. Por isso, atenção para não colocar à disposição mais energia do que sua capacidade. É importante perceber qual seu limite, assim como as possibilidades dos acontecimentos para se desenvolverem de forma mais natural e com menos interferências ou imposições. Use sua sabedoria e tente esperar de modo ativo para que as coisas aconteçam o mais naturalmente possível. Não seja muito exigente nas relações pessoais”.

Cavalo

A aventura o empolga a viver com mais liberdade e prazer; por vezes pode parecer egocêntrico pelas suas escolhas e autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações.

“Como é um signo que traz uma energia muito dinâmica e por vezes cheia de impulsos, respeitar o tempo externo será fundamental para se manter equilibrado e longe do estresse. Trabalhe para equalizar o tempo interno com o das coisas exteriores. Isso lhe trará mais referências de ação de modo mais assertivo. Encontrar esse equilíbrio dinâmico auxiliará sua estrutura de energia autônoma que se relaciona com as áreas da saúde, profissional e pessoal e lhe dará mais harmonia e prosperidade nesse ciclo de 2022”.

Cabra

Tem a integridade e sinceridade como marcas registradas nas suas condutas, mas seus atributos emocionais podem desequilibrar seu sistema energético e causar danos que poderiam ter sido evitados. Geralmente consegue o que quer sem recorrer à força quando tiver a capacidade racional bem desenvolvida.

“Como é um ano regido pelo elemento água, e com sua polaridade Yang, o cuidado é não se deixar facilmente ser dominado pelas emoções. Equilibrar a razão em suas atitudes e respostas será importante nessa energia do ano para que sua conduta seja o mais afirmativa possível. Assim também beneficiará sua saúde, sem somatizar doenças que poderiam ser resultados de emoções aumentadas”.

Macaco

É o signo do inventor, tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Sabe usar recursos inovadores.

“Provavelmente sua energia será fonte de estímulo e inspiração para outras pessoas e para acontecimentos necessários que podem trazer mudanças ou informações no âmbito coletivo. Como é um signo muito ativo e comunicativo, servirá como ponte para promover comunicação entre as pessoas e territórios. A interface tecnológica é auxílio que saberá muito bem como conduzir. Momento é propício para compartilhar conhecimento, ensinar e também aprender com o que o ano lhe trará”.

Cachorro

A lealdade é muito valiosa e deve ser aparente; mantém na maioria das vezes a constância em suas ações. Pode ser compreensivo na maior parte do tempo. De modo geral, sua atenção precisará dar conta para não ser agressivo quando se sentir ameaçado no seu terreno. “As suas características de lealdade e cumplicidade não podem ser confundidas com obrigações que devem ser recompensadas. Atenção para sentimentos de apego e cobrança de sua parte que podem surgir em relação ao outro. A ação natural e desinteressada é a mais benéfica para sua constituição de energia, que pode fluir melhor se confiar mais nas suas ações e nas respostas e ações de quem o cerca.

Galo

Geralmente é conhecido pela sua liderança e altivez. Quando está em seu território, domina suas atribuições e assim aparenta ser o herói impávido. Denota confiança e ótima capacidade de comandar. A atenção é para não se exceder nesse papel e se tornar agressivo.

“Como tem necessidade de sentir-se confiante e seguro, procura esconder suas emoções. Desse modo, é importante que no ano de 2022 saiba usar sua comunicação e expor seus sentimentos e emoções. Cuidado para não se deixar levar pela agressividade com receio de perder autoridade, pois há essa tendência. Aproveite a energia da água no ano de 2022 e seja mais flexível e menos controlador consigo mesmo, com os outros e com as situações.

Javali

Signo que denota honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte importante em suas condutas. Dedicado à sua tarefa designada, sempre cumprirá até o fim o que se propôs a fazer. Tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções.

“Utilize sua sabedoria para contornar obstáculos e não bata de frente na resolução de tarefas árduas. Escolha ser flexível em suas ações, contudo, esteja atento para comunicações que podem chegar até você com segundas intenções. Ajuste sua percepção para não ser iludido com condições que não são benéficas à sua constituição de energia e podem lhe causar desequilíbrio em algum contexto pessoal.