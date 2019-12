Vinculados à história da humanidade desde o Egito Antigo, quando eram usados em cerimônias religiosas de adoração aos deuses, incensos servem mais do que só para conectar mundo terreno e espiritual – propriedade na qual acreditavam os antigos – e perfumar ambientes. Quando elaborados com matérias-primas de qualidade, apresentam características terapêuticas: estimulação cerebral, aumento da concentração e limpeza de mágoas e energias negativas.

Aromaterapeuta em Belo Horizonte, Elziane Paim explica que as propriedades estão ligadas às moléculas aromáticas das plantas presentes nas fórmulas. Quando liberadas pelo calor da queima, acessam nosso cérebro por meio do olfato, desencadeando diferentes processos químicos. “Os ganhos são inúmeros. Na meditação, pode proporcionar maior concentração e foco, trazendo benefício energético para corpo e mente. Por meio do aroma que fica no ambiente por algum tempo também são percebidos relaxamento, redução da ansiedade e do estresse e promoção de enorme bem-estar ao indivíduo”, diz a profissional da Âme Du Champ Aromaterapia, na capital.

Leia mais:

Verde protetor: confira nosso guia de plantas para afastar energia negativa e até melhorar o humor

Composição

Elziane explica que é fundamental levar em conta a composição das receitas para se certificar das propriedades que serão obtidas. Diferentemente dos incensos naturais, que têm na formulação apenas plantas e/ou cascas, os artesanais podem conter desde resinas (neste caso, a goma arábica) a carvão vegetal, usado para dar “liga” à mistura transformada em vareta – tipo mais usual. Algumas marcas também costumam acrescentar aromas sintéticos e até benzeno nas formulações.

Especialistas também recomendam utilizá-los preferencialmente em ambientes abertos, com ventilação mínima. Embora não haja estudos que comprovem malefícios, o hábito de inalar a fumaça, mesmo que de boa qualidade, por muito tempo, pode fazer mal à saúde.

No Egito Antigo, incensos e defumadores eram eram usados em cerimônias religiosas de adoração aos deuses No Egito Antigo, incensos e defumadores eram eram usados em cerimônias religiosas de adoração aos deuses

Conheça algumas das principais variedades:

Patchouli

Nas décadas de 1960 e 1670, ficou conhecida como a erva da paixão e da jovialidade, difundida pelo movimento hippie. Promove força, alegria, potencializa a sensualidade e a sexualidade. Costuma ser usada em rituais de quebra de feitiços e para aumentar a clarividência

Sândalo

Na Índia, o sândalo é uma árvore sagrada, pois, como dizem, “perfuma o machado que a corta”.

É, por esse motivo, o aroma da gratidão e da fraternidade, que ajuda a eliminar e impedir sentimentos negativos como rancor e mágoa. Atrai vibrações positivas, elevando a consciência

Lavanda

É comprovadamente um calmante natural, favorecendo tranquilidade e relaxamento. Ajuda na conexão com o anjo da guarda, promovendo proteção e equilíbrio, emocional e mental, como também do ambiente onde é utilizado. Ajuda a combater a insônia

Arruda

Na cultura popular brasileira é usada, há séculos, em rituais de purificação e limpeza espiritual, sendo a mais poderosa das plantas e, portanto, dos incensos, para defumar pessoas e ambientes. Promove autodefesa e ajuda no alívio de cargas espirituais e emocionais

Mirra

Erva medicinal de origem africana, proporciona boas energias que acalmam a respiração e os pensamentos, criando um ambiente tranquilo e propício para a meditação. Favorece o perdão e o renascimento. Está ligada a cura e purificação

Canela

Planta tida como sagrada e medicinal na Ásia, possui propriedades terapêuticas que tornam o ambiente mais leve, estimulando a mente, melhorando o foco e atraindo sucesso e boas energias nos relacionamentos, sejam eles amorosos ou de amizade

Benjoim

Benjoim

Originário da Indonésia, ajuda a liberar energias negativas estagnadas no ambiente, potencializando a força mental. Costuma ser usado em rituais de quebra de feitiço. Atrai força, alegria e prosperidade

7 ervas

As combinações variam conforme o fabricante, mas, em geral, têm na composição breuzinho, mirra, olíbano, arruda, estoraque, benjoim e cabreúva. Purifica, renova, protege e promove força espiritual

Alecrim

Erva poderosa associada ao humor, bem-estar e a tratamentos antibacterianos, antibióticos e anti-inflamatórios. Proporciona boas energias, concentração, ânimo e boa saúde. Ajuda a renovar o astral do ambiente

Olíbano

É tido por muitos como o “incenso original”, tendo sido a primeira resina utilizada pela humanidade para produção de incensos e defumações. Está presente na história de diversas civilizações, sempre relacionado a rituais de espiritualidade e meditação. Facilita a harmonia e a paz de espírito