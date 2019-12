A ligação entre as cores e os sentimentos não é por acaso, tem relação com as vivências coletivas, a infância e, claro, com a cultura. Estudiosos como a socióloga e psicóloga alemã Eva Heller, autora do manual “A Psicologia das Cores”, já mostraram a influência das tonalidades na tomada de decisões, sejam racionais ou emocionais.

A escolha da roupa para a virada de ano também passa por aí. Geralmente, buscamos uma cor que transmita o que queremos para os próximos 365 dias (366, no caso do bissexto 2020).

E, se a opção for o tradicional branco, há quem lance mão das tonalidades diferentes na lingerie, naquela tentativa de atrair amor, dinheiro ou paixão, por exemplo.

Confira, abaixo, o que cada cor representa e como você pode usá-la a seu favor:

Amarelo

Para quem procura um 2020 recheado de otimismo, sucesso, alegria, dinheiro, foco e inspiração, os tons solares são os mais indicados. Acima, sugestões de vestido da Skazi, conjunto de cropped e calça pantacourt da Alphorria e calcinha da Jogê.

Azul

Além de ser a Cor do Ano eleita pela Pantone, o azul possui significados diversos de acordo com a pigmentação. Os mais claros envolvem os sentimentos de empatia, bondade e tolerância; já os mais fortes, confiança, respeito, fé e charme. Acima, sugestões de calcinha Jogê, vestido curto Arte Sacra e longo da Skazi.

Laranja

Cor da fidelidade e da força de vontade, também atrai amizades e triunfo, sendo, ainda, o tom da ambição, em sua apresentação mais pigmentada. Acima, sugestões de vestidos longo da A lphorria e curto rodado da Arte Sacra. Top e saia da Skazi.

Rosa

Muito mais do que ser a representante do amor, o rosa é a cor da fantasia, criatividade e originalidade, mas também engloba a impulsividade e a ostentação. Acima, vestido da Arte Sacra, lingeries da Jogê, e cropped ombro a ombro com calça cenoura da Skazi.

Verde

Conhecida como a cor da esperança e da sorte, o verde representa honestidade, inteligência, saúde e espiritualidade. Acima, sugestões em três tonalidades. O verde-água do longo da Arte Sacra e o mídi verde-bandeira da mesma marca, além de lingerie Jogê em néon.

Vermelho

Ah, a paixão! Esperança de muitos para o Ano Novo, o sentimento é representado pelo vermelho na tonalidade mais viva. A coragem, o orgulho e a graciosidade também estão na lista da cor. Acima, sugestões de vestido Alphorria, em terracota, macacão da Skazi, e lingerie Jogê.

