Ares de alegria, frescor e contato com a natureza. A primavera que chega nesta segunda-feira abre alas para uma moda confortável, que não deixa de lado a sofisticação. Além disso, traz uma cartela de cores rica em tons fortes que transitam bem entre branco, off white e tonalidades esmaecidas.

Para brindar a nova temporada, escolhemos ocupar a CasaCor Minas – aberta no início deste mês – e fotografar nosso editorial de Primavera-Verão 2020.

Instalada no Palácio das Mangabeiras, região Sul de Belo Horizonte, a mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo tem tudo a ver com as estações quentes. Repleta de espaços abertos que conversam com ambientes internos cheios de histórias para contar.

Ao lado de uma das Vespas espalhadas pela CasaCor, Vivian veste Alphorria, mostrando a relevância da monocromia para o alongamento da silhueta. Alexandra usa Kalandra e óculos Moon Eyewear. Lenços e outros acessórios no cabelo são trend para ficar de olho

Trends

Entre as tendências que destacamos, os tecidos fluidos e leves, em cores frescas; a dominância do laranja tanto em estampas quanto em peças lisas; a continuidade do amarelo do inverno nas coleções; azul em tons variados; além, claro, da invasão dos macacões, item que não poderá faltar nos cabides.

Alexandra desfruta da sombra de um gazebo ao lado da piscina usando vestido da Alphorria, que simula conjunto de cropped e saia, e óculos Moon Eyewear

Ficha Técnica

Peças: .AKT, Alphorria, Arte Sacra, Bendita Veste, Kalandra e Skazi

Óculos: Moon Eyewear

Acessórios: acervo

Produção de Moda e reportagem: Flávia Ivo

Fotos: Maurício Vieira

Assistente e videomaker: Bárbara Donhini

Maquiagem e cabelo: Cris Xavier e Equipe

Modelos: Alexandra Queles e Vivian Andrade

Locação: CasaCor Minas / Palácio das Mangabeiras

Veja abaixo a galeria de fotos: