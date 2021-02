Apesar de o calendário de lançamentos da moda ainda estar se ajustando ao cenário delicado provocado pela Covid-19 no Brasil, marcas mineiras já lançaram as apostas para a temporada Outono-Inverno 2021 e, especialmente, para a estação mais fria. Interessante observar que, embora acostumadas a coleções carregadas em tons escuros - como preto, grafite, marinho e bordô -, as grifes adotaram cartelas de cores mais vivas, com estampas e inspirações em elementos naturais.

A exuberância das pedras preciosas (e as colorações delas) foi o ponto de partida da coleção da Lore, chamada “Precious Colors”. “Desenvolvi a paleta da estação, fazendo referência a alguns cristais e pedras como rubi, esmeralda, água marinha, ametista e tipos diferentes de ágatas. O resultado foi uma coleção luminosa, com impacto visual e naturalmente bela. As pedras também foram usadas nos cintos e bolsas exclusivas”, conta a diretora da marca, Lorena Lage.

Além de buscar transmitir a beleza das gemas, a Lore faz releitura fashionista dos anos 80 em peças de mangas bufantes, saias com babados sobrepostos, estampa de poá e conjuntinhos monocromáticos. “Será possível reparar na forte presença de modelagens amplas”, destaca.

LORE - Cores fortes permeiam a coleção da Lore, "Precious Colors"

Marca que também bebeu na fonte da natureza para as criações foi a Sclub. A coleção “Secret Garden”, posta como pre-fall (seria a pré-temporada do Outono 2021) pela grife, foi inspirada no Sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro. Diretora criativa, Ana Paola Murta destaca que o local foi escolhido por unir os elementos naturais à cultura. “Ele reúne um dos mais importantes acervos de plantas vivas do mundo e essa diversidade foi o ponto de partida para criarmos nossa nova coleção com peças exclusivas e desenhos que fazem alusão às paisagens que encontramos. Vivemos em uma época em que é urgente valorizar e proteger a natureza”.

Os looks, que carregam a feminilidade tradicional da grife, têm um sopro do fim da década de 1970, início de 1980. Tanto na modelagem quanto nos detalhes em bordados e aviamentos. As peças são coloridas de violeta, verde, laranja, marinho, amarelo cítrico, dentre outras.

SCLUB - Formas orgânicas da vegetação da Mata Atlântica foram usadas no lançamento cheio de leveza e feminilidade. Entre os destaques também estão looks com modelagens descontraídas, mix despojado de alfaiataria, jeans, macacões, calça, shorts, camisas, jaquetas e tops. Os tecidos naturais como viscose, algodão, sarja e crepe acompanham essa leveza proposta

Sensorialidade

Quem fugiu do tema ligado à natureza, mas mesmo assim explorou cores e estampas florais, foi a Kalandra. A grife, reconhecida há décadas em Minas e no Brasil pela moda festa bordada, viu na pandemia e nas mudanças de comportamento uma oportunidade para criar peças casual chique, que transitam bem entre ocasiões distintas. “Trabalhamos com mais estampas, tecidos voltados para o casual, sem bordados. Tudo isso sem abrir mão do nosso DNA. Vai do almoço à festa. Do aniversário ao trabalho”, afirma a diretora comercial Ana Flávia Castro.

KALANDRA - A inspiração da coleção foi “menos tendência, mais essência”. A marca mineira enxergou a necessidade de mudanças no atual cenário fashion, saindo da moda festa bordada e explorando o casual chique. “Trabalhamos com mais estampas, tecidos voltados para o casual e abrimos mão dos bordados”, diz a diretora comercial da Kalandra, Ana Flávia Castro

Para a coleção “Essência”, a marca mineira foi influenciada pelas ideias de necessidade de busca pelo sensorial, do escapismo e da reflexão, da vivência do momento. “Nossa intenção foi fazer uma roupa descontraída, que fosse usada no dia a dia, para os poucos compromissos que estamos tendo. Que ela fosse colorida, para alegrar as nossas vidas, devido a esse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo”, coloca Ana Flávia.

