A Apple apresenta a nova geração do iPhone, que chega em três versões: iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. As novidades é que ele passa a contar com melhorias, que já existiam em modelos mais sofisticados da linha Samsung Galaxy, como a resistência a água em profundidade de até 2 metros por até 30 minutos, maior resistência choque e opção de terceira lente com abertura de Ultra Wide (exclusiva para as versões Pro e Pro Max).

Se tudo isso não soa como novidade, o telefone da maçã tem como grande destaque o processador A13 Bionic. Segundo ela oferece processamento superior ao do iPhone XR e de concorrentes diretos como o Galaxy S10 Plus.

Outra novidade invisível é que o iPhone 11 passa a contar com tecnologia de Machine Learning, em que a máquina aprende com seu usuário e atua em conjunto com diferentes funcionalidades como o Deep Fusion. Trata-se de um recurso de imagem que é capaz de completar os detalhes de uma fotografia para oferecer a melhor qualidade. É um processo semelhante ao utilizado nos televisores 8K, que contam com banco de dados para "completar" as imagens.

As lentes contam com 12 MP de resolução e ainda oferecem estabilização e zoom ótico. Destaque para a terceria lente das versões Pro e Pro Max, que têm função grande angular, com abertura de 120º, que eles chamam de Ultra Wilde.

Segundo o presidente da Apple, Tim Cook, o iPhone 11 chega para superar a geração passada, que segundo ele tem índice de satisfação dos clientes na ordem de 99%. O iPhone 11 parte de US$ 699, nos Estados Unidos. Já a versão 11 Pro, foi anunciada por US$$ 999. A Pro Max, tem preço sugerido de US$ 1.099.

Por outro lado os veteranos iPhone 8 e iPhone XR, passa a custar US$ 449 e US$ 599. Por lá, a pré-venda terá início na sexta-feira (13) e as entregas terão inicio do dia 20 de setembro. Por aqui, ainda não há nenhuma informação sobre datas de chegada ou preços dos aparelhos.