A Electronic Arts se prepara para publicar o game “Need For Speed: Heat”, no dia 8 de novembro, para PC, PS4 e Xbox One. Mas antes ela resolveu prestigiar 100 mil jogadores que baixaram o aplicativo NFS Heat Studio (Android e iOS), que permite customizar alguns dos carros do jogo, com um trailer dedicado ao carrinho criado pelo usuário. E o nosso carrinho foi um dos selecionados. Confere aí!

Call of Duty

O Papai Noel da Activision sempre chega bem antes do Natal e este ano não foi diferente. “Call of Duty: Modern Warfare” foi lançado na semana passada e em seus três primeiros dias de vendas o game arrecadou nada menos que US$ 600 milhões (R$ 2,4 bilhões). Segundo o publisher, foi o episódio da franquia com melhor desempenho na atual geração de consoles, que chegou ao mercado no final de 2013. “Call of Duty: Modern Wafare” tem versões para PC, PS4 e Xbox One, com preços que vão de R$ 229 a R$ 349.

Transtorno mental

A Microsoft e a Ninja Theory, produtora de “Hellblade: Senua’s Sacrifice” anunciaram o desenvolvimento do The Insight Project. Tratas-se de um programa que tem como objetivo criar games que permitam a jogadores com transtornos mentais aprender a identificar e lidar com medos, ansiedades e outras complicações. “Hellblade” (foto) ganhou notoriedade por abordar os medos da protagonista durante a campanha.