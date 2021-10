Ele não pode ter acumulado todos os recordes da Fórmula 1, mas não existe piloto igual a Ayrton Senna. E certamente não existirá outro igual. Pode falar que é ufanismo, fanatismo ou ingenuidade. Mas fato é que o Beco foi e ainda é um piloto a ser batido.

E Senna é tão aclamado, que sempre surge um game inspirado em sua carreira. O mais recente foi o pacote de expansão para “Horizon Chase Turbo”, título brasileiro, que surgiu nos celulares e hoje é uma febre nos consoles.

A produtora gaúcha, Aquiris, lançou o pacote de expansão Senna Sempre. Com versões para PC, PS4, Xbox One e Switch, a expansão custa barato (R$ 32), mas exige que se tenha o game completo instalado, que sai por outros R$ 70.

O conteúdo narra a trajetória de Ayrton na Fórmula 1. O padrão da campanha segue o mesmo esquema da modalidade “Volta ao Mundo”. O jogador precisa vencer corrida após corrida para desbloquear os desafios.

O grande barato é que as corridas seguem a cronologia de Senna na categoria. Primeiro à bordo de um carro inspirado na Toleman, que ele correu em 1984. Posteriormente salta para um monoposto com as cores do imortal Lotus 97T, até chegar à McLaren.

Homenagens

O conteúdo em si não é nenhuma primazia. Em 2013 a Sony publicou “Gran Turismo 6” que prestava homenagem ao piloto. No game, o jogador pode guiar a Toleman, a Lotus e também os karts de Beco. Em “F1 2019”, a Codemasters adicionou um pacote de expansão em que era possível correr com Ayrton e também com Schumacher. Mas em “Horizon Chase”, a pegada é diferente, afinal é uma homenagem de brasileiros para o maior dos brasileiros.

Gráficos

Seguindo o mesmo padrão visual do game, quando foi elaborado para celulares, a grande novidade está na câmera em primeira pessoa. Além de oferecer uma nova perspectiva de jogabilidade, há um ar saudosista na história.

Se o game original faz presta homenagem a arcades como “Out Run” e “Top Gear”, a câmera onboard de “Senna Sempre” é uma ode a “Super Monaco GP”. Franquia que inclusive teve uma edição assinada por Ayrton Senna, em 1992. Ou seja, para quem jogou esse game no Mega Drive, é uma volta no tempo, assim como era rodar “Top Gear” no Super Nintendo.

Jogabilidade

Apesar da nova opção de câmera, em “Senna Sempre” o jogador conta com os mesmos desafios das demais campanhas. Controle de largada para evitar que o carro patine, assim como recolher pontos de combustível e pontos de bonificação estão lá para tornar a brincadeira mais interessante.

Trata-se de um game fácil de jogar e gostoso. Cada prova tem objetivos extras, como posição mínima, coleta de bônus, dentre outras tarefas que dão pontos extras.

As garrafas de Nitro ajudam na hora da ultrapassagem. Elas funcionam como o KERS e o ajuste de asa, dá para ganhar muito embalo e deixar os rivais comendo poeira. Mas sejamos francos, o tricampeão não precisava disso. Para ele uma nuvem carregada era mais que suficiente para deixar todo mundo para trás. Senna é pra sempre!