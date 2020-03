No mesmo dia que a iniciou as vendas do Galaxy Z Flip, por R$ 9 mil, a Samsung também lançou seu novo topo de linha, o S20. O modelo chega em três tamanhos diferentes. Além do S20 "padrão", há também o S20 Plus e S20 Ultra.

Se o valor do Z Flip assusta, o S20 não é barato, mas é mais factível que o modelo dobrável. O smartphone tem preços que iniciam em R$ 4.499 e pode chegar a R$ 8.499 na versão mais sofisticada.

O S20 é um aparelho de hardware espantoso e três tamanhos de tela. O primeiro conta com display de 6,2 polegadas, enquanto o Plus oferecer 6,7 polegadas de área de visão e o Ultra salta para 6,9 polegadas. No entanto, as diferenças vão além do tamanho das telas. As opções "menores" conta com 8 GB de RAM, enquanto a mais avantajada entrega entre 12 e 16 GB de RAM.

Para se ter uma ideia, um notebook básico é geralmente vendido com 4 GB de RAM, enquanto modelos de alto desempenho geralmente são entregues com 16 GB de RAM. Ou seja, o trio oferece volume de memória execução parelho a computadores.

Em termos de armazenamento, a Samsung limitou o espaço em 128 GB. Apenas a versão de 16 GB de RAM conta com 500 GB. Vale lembrar que no ano passado, quando ela lançou o S10, a versão topo de linha tinha até 1TB de armazenamento. No entanto, os S20 permitem expansão para até 1 TB, com uso de SD Card.

Assim, quem quiser mais espaço que adicione cartões de memória. Vale lembrar que um Micro SD de 128 GB gira em torno de R$ 100. Já uma unidade de 1 TB pode custar até R$ 2 mil. Melhor usar o bom e velho Google Photos e Drive.

Câmeras

Um dos destaques da linha S20 são suas lentes. Na apresentação do aparelho, na Califórnia, um dos destaques foi o uso dos telefones para transmitir o evento. No lugar de câmeras profissionais, foram montados telefones em gruas e nos equipamentos dos cinegrafistas.

Todos modelos contam com uma lente frontal e três na traseira. Na versão Ultra, a câmera de selfie registra imagens de 40 MP. Os demais são de 10 MP. Já na traseira as duas versões menores conta com duas lentes de 12 MP e uma 64 MP. Já o topo de linha oferece unidade de 108 MP, 48 MP e 12 MP.

Isso tudo quer dizer que o S20, em suas três versões, pode gravar vídeos em 8K com taxa de 60 FPS, enquanto as lentes frontais podem gravar em 4K. É melhor remover aquele cravo no canto do nariz!

Preços e versões

Galaxy S20 | 128 GB e 8 GB RAM - R$ 5.499

Galaxy S20 Plus | 128 GB e 8 GB RAM - R$ 5.999

Galaxy S20 Ultra | 128 GB e 12 GB RAM - R$ 7.999

Galaxy S20 Ultra | 500 GB e 16 GB RAM - R$ 8.499