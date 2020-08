A Lenovo acaba de lançar no mercado brasileiro o Legion 5i, notebook gamer que tem como destaque a placa gráfica Nvidia GeForce RTX 2060. Com preço sugerido de R$ 9.899, o computador promete alta performance para quem quer jogar com tudo no máximo.

A máquina tenta justificar o valor elevado em sua configuração. Ela conta com processador Intel Core i7 (de décima geração) e 16GB de RAM, mas permite expansão para até 32GB. Já seu armazenamento conta com unidade SSD de 512GB, no M.2 PCIe NVMe.Ele ainda vem com segundo slot para esse formato de SSD.

Para dar conta de fazer tudo isso funcionar sem risco de seus componentes esturricarem lá dentro, a Lenovo explica que o Legion 5i recorre à tecnologia Legion Coldfront 2.0. Ela explica que o aparelho conta com sensores para prever que a temperaturas se eleve.

A dissipação de calor utiliza câmaras de vapor altamente e ventiladores de polímero de cristal líquido duplo, que libera o ar quente pela parte traseira do laptop. Não é nada revolucionário, mas a marca garante que o sistema de arrefecimento é suficiente para o consumidor não torrar “literalmente” R$ 10 mil.