COM A SOGRA E A MÃE

Coordenadora pedagógica em uma escola de Belo Horizonte, Roberta Aranha Fossi, de 32 anos, foi desafiada a conciliar o excesso de trabalho com os cuidados demandados por Maya, que tem apenas 1 ano e exige muitas trocas de fralda por dia, alimentação na hora certa e entretenimento de qualidade. Tomou a decisão, junto do marido, Matheus, de convidar, primeiro a sogra, depois a mãe, para morar com a família e auxiliar na nova rotina. Somam-se a isso, as limitações físicas do imóvel onde vivem, cuja área externa é pequena, suficiente apenas para o solzinho da manhã. “Maya está numa fase que precisa de espaço, de explorar ambientes, conhecer texturas, interagir com o meio, e isso não está sendo possível”, lamenta, contando que, antes da pandemia, os planos dela com a filha incluíam uma agenda recheada de shows, teatros e musicais. “Será um Dia das Mães muito especial, de auto-reflexão constante sobre meu papel, desafiador, mas prazeroso, num cenário caótico, incerto e triste”, reflete.