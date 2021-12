Recife tem atrações encantadoras, muito além do mar de água morna e esverdeada. Há quem chegue à capital de Pernambuco ansioso pela beleza da famosa Praia de Boa Viagem, no bairro que leva o mesmo nome. Afinal, o cenário é realmente deslumbrante. Mas, na cidade, onde faz calor o ano inteiro, a cultura também impera.

De imediato, a recepção do recifense é algo a ser levado em consideração. Um povo com sorriso fácil e acolhedor, que faz o turista se sentir em casa. Durante três dias, o Hoje em Dia participou de um roteiro que passou por importantes pontos turísticos da internacionalmente reconhecida Capital da Criatividade.

A viagem começou pelo Recife Antigo, rodeado por história, onde está instalado o museu Paço do Frevo, que preserva a memória do ritmo musical com origem em Pernambuco.

NO RECIFE ANTIGO – Rua do Bom Jesus é uma das mais importantes da cidade, cheia de história com casarões e museus que encantam moradores e turistas

Bem próximo está a rua Bom Jesus, eleita uma das mais bonitas do mundo. Na via, fechada para veículos, a história é contada por casarões antigos. Lá fica a Embaixada dos Bonecos Gigantes – chegam a ter 4 metros –, famosos em desfiles e blocos de Carnaval. É possível admirar e tirar fotos bem de pertinho.

Há, ainda, a Sinagoga Kahal Zur Israel, instalação que compreende o arquivo histórico judaico de Pernambuco. O primeiro dia de viagem foi fechado com chave de ouro em um passeio noturno de Catamarã pelos principais endereços da cidade, por baixo das pontes que fazem com que a capital seja lembrada como a “Veneza Brasileira”.



Os Brennand

Um pouco distante da cidade estão os museus dos primos Francisco e Ricardo Brennand. Um a céu aberto, criado pelo artista plástico reconhecido internacionalmente, que comporta obras um tanto quanto diferentes, mas admiráveis, feitas ao longo dos anos.

Já o famoso Instituto Ricardo Brennand, também conhecido como Castelo de Brennand, abrange um museu de armas, reunidas ao longo das décadas, em castelos que foram construídos apenas para alocar a coleção. O conjunto de edificações também conta com biblioteca, auditório, jardins de esculturas e galerias para exposições temporárias e eventos.

Mineiros já contam com mais opções de voos para cidade

São mais de 2 mil quilômetros entre Belo Horizonte e a capital pernambucana. Saindo do Aeroporto Internacional, em Confins, na região metropolitana, os mineiros têm diversas opções de horários, dias e preços. A Azul Linhas Aéreas opera voos diretos, que duram aproximadamente duas horas e meia.

Para o verão, a empresa terá a maior malha de voos de alta temporada da região Nordeste. Serão 628 partidas semanais para Pernambuco.

“Há 5 anos, nós buscávamos um centro de distribuição para aquela região que pudesse conectar tanto para as cidades grandes quanto para as pequenas do interior. Ao estudarmos, acabamos optando por Recife porque a cidade está localizada em um ponto estratégico: bem no meio do Nordeste”, disse o diretor de Relações Institucionais da Azul, Marcelo Bento Ribeiro.

Há voos diretos durante toda a semana para Recife, saindo de Confins, na Grande BH, que duram aproximadamente duas horas e meia

Porto de Galinhas

Não vá a Recife sem ao menos tirar alguns dias para conhecer Porto de Galinhas, charmosa vila no município de Ipojuca, famosa pela linda praia e piscinas naturais.

Distante pouco mais de uma hora do aeroporto da capital pernambucana, o local dispensa elogios. Conhecido pelos resorts luxuosos e um povo aconchegante, Porto de Galinhas é muito procurado por casais em lua de mel e turistas que pretendem conhecer de perto as belezas de uma água azul e cristalina.

Dentre as dicas, faça um passeio de jangada para conhecer as piscinas que são formadas durante a maré baixa. Realmente, um espetáculo à parte que dura aproximadamente uma hora, suficiente para um banho de mar rodeado por peixes.

O passeio de buggy também deve estar na lista. Por fim, assista ao pôr do sol no Farol, com entrada pelo bar Munganga Bistrô, no Centro. Do alto dos seus 14 metros, o mirante entrega uma belíssima vista do litoral. Além disso, o valor da entrada no local é revertido para projetos sociais.

Gastronomia

A gastronomia pernambucana é um caso à parte. Há opções para todos os gostos e bolsos. Veja algumas:

Restaurante Catamaran – aconchegante e ao ar livre. Ideal para quem espera o passeio de Catamarã. É por lá a chegada e saída.

Cá-já – o cardápio traz comidas típicas de Recife. Algumas um tanto quanto diferentes, mas há várias opções, inclusive vegetarianas.

Cais Rooftop – um dos locais mais cobiçados na noite da capital pernambucana. Fica no topo do Museu Cais do Sertão e tem uma linda vista panorâmica da cidade. É preciso chegar cedo.

Seu Tito – uma das melhores opções de restaurante em Recife. Localizado na orla da Praia de Boa Viagem, tem opções incríveis. E uma dica: não deixe de pedir o camarão empanado ou o famoso – e gigante – pão de alho.

Serviço

Passeio de jangada em Porto – R$ 40 por pessoa

Farol Porto de Galinhas – R$ 15 a inteira para permanência de 20 minutos

Museu Paço do Frevo – R$ 10 a inteira: aberto às quintas e sextas, das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h

Embaixada dos Bonecos Gigantes – R$ 15 por pessoa, das 8h às 16h

Passeio de Catamarã – R$ 70 por pessoa

Oficina Francisco Brennand – R$ 30 a inteira; de terça a domingo, das 10h às 18h

Instituto Ricardo Brennand – R$ 30 a R$ 40 a inteira, a depender do dia da semana; de terça a domingo, das 13h às 17h

