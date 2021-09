A partir deste sábado (11), a Biblioteca Pública Estadual receberá o Omec, uma maleta que mistura computador com livros. O aparelho foi projetado para mostrar como a tecnologia pode contribuir com o aprendizado e fomentar o interesse pela literatura.

Desenvolvido pelo Bibliohack Lab (BHL), o Omec, que é uma sigla para objetivo multissensorial de experimentação colaborativa, vem carregado com a obra "1984" de George Orwell, que por si só já instiga a relação entre homem e máquina. Pela maleta, o usuário navega pelo livro e pode conduzir a história de forma coletiva.

“O Omec é uma maleta-jogo que possibilita a pessoa, no lugar de fazer a leitura do livro proposto, jogar em grupo a história proposta, explorando e vivenciando mais amplamente aquele universo”, explica o coordenador geral do Bibliohack Lab, Aluísio Cavalcante.

A maleta não tem o visual arrojado de um notebook. A primeira vista parece uma geringonça dos anos 1980, ou um aparelho de exame. Afinal não se trata de um produto de larga escala, mas um experiência educacional. Além disso, de certa forma contribui para a experiência diante da visão de futuro que Orwell tinha em 1949. Assim, o visual deixa claro que não se trata de um videogame ou um computador convencional, mas de uma experiência diferente do que os visitantes têm em seu cotidiano.

"É uma grande experiência de leitura participativa, onde o leitor é colocado diante de situações e reflexões, onde decide por quais caminhos e lugares desejam seguir, podendo até mudar o final da história. Foi criado para ser usado com autonomia e com relevância, e não o uso da tecnologia pela tecnologia”, explica Lara Nacht do MudaLAB.

A lógica da experiência lembra um pouco a coleção “Escolha Sua Aventura”, lançada no final dos ano 1970. Com mais de 180 livros, cada história permite que o leitor decida os caminhos da trama. No seriado “Black Mirror'' (Netflix), um dos episódios "Bandersnatch" explora justamente os diferentes caminhos que o leitor segue num livro.

Vale a pena dar um pulo na Biblioteca Pública para experimentar a novidade. Omec e outros dispositivos ficarão disponíveis até o final do ano.