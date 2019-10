Uma das coisas mais interessantes na moda é observar a evolução dos estilistas e marcas. A experiência, assim como nas demais profissionais, faz a diferença nos resultados de uma coleção. Exemplo disso é a jovem mineira Denise Valadares, de 29 anos, que se apresentou pela terceira vez na passarela do Minas Trend, na noite dessa quarta-feira (23).

A estilista, que desde o início da carreira trabalhou em grifes renomadas de Belo Horizonte especializadas em moda festa, encontrou seu caminho no casual chic bordado em 2015. De lá pra cá, participou e foi premiada no extinto concurso de novos talentos "Ready to Go", ganhando seu espaço no Salão de Negócios do evento.

Alberth Franconaid e Denise Valadares

Desde o primeiro desfile no Expominas, onde acontece a semana de moda mineira, no segundo semestre do ano passado, arrebata clientes e admiradores. Mas, apesar de ter um DNA bem formado, a marca ganhou muito com a collab iniciada com o jovem stylist Alberth Franconaid, na última temporada. Tanto é que o desfile da noite passada também foi realizado em colaboração com ele.

Azul turquesa é a única cor que fugiu dos neutros costumeiros de Denise Valadares

"A gente olhou para o DNA da Denise, do bordado, do romantismo da marca dela, e, ao mesmo tempo, apostar em coisas novas. Dentro de toda a bagagem, durante o processo criativo quisemos testar, mostrando para as pessoas que a marca amadureceu", destacou Alberth logo após o desfile.

Para Denise, tudo é parte de um processo do propósito de vestir mulheres diversas. O meu público vai de uma menina de 15 anos até uma mulher de 70. é uma mulher que sabe o que quer, decidida, que gosta de tendência, mas é atemporal".

Confira, no vídeo, mais um trecho da entrevista com a estilista e o stylist:

Em parceria com a Cêdro Têxtil, a coleção “Caminhos” chegou repleta de tecidos naturais, como o algodão e o jeans, com processos de lavagens reduzidas e que valorizam a cadeia sustentável como o wash e viggo.

Veja a galeria de fotos do desfile: