Além da aviação e do turismo, a moda é uma parte da economia das mais suscetíveis à queda de vendas em um momento surreal como o de uma pandemia ou de uma guerra mundial. Por isso, a reinvenção, ou melhor, a inovação é ponto-chave para que a questão financeira seja aliviada e para que se crie uma conexão real com o consumidor, entendendo que ele passa também por problemas de toda ordem neste cenário.

Uma das estratégias de que o mercado fashion tem lançado mão é o aproveitamento das ferramentas já consolidadas nas redes sociais, como a divulgação por meio de vídeos, as lives, streamings, e, mesmo que ainda engatinhando, a realidade aumentada, usada em provador virtual da Diesel, por exemplo. É possível visualizar as peças tridimensionalmente, e de todos os lados.

Os desfiles transmitidos por lives também são uma tendência que chegou para ficar. Evitam aglomerações, reduzem muito os custos e têm maior amplitude de audiência. A Skazi realiza o que vai apresentar a coleção para o Verão 2021, neste domingo, às 20h, no YouTube.

Skazi fez divulgação intensa nas redes sociais

“Para montarmos esse desfile, recebemos vídeos de várias convidadas com looks exclusivos da coleção Verão 21 e contamos com uma superedição de imagens para montar todo o conteúdo de uma forma diferente e que despertasse a atenção do público. A intenção é fazer um espetáculo visualmente bonito e impactante! Para isso, usamos vários recursos visuais de ponta e trilha sonora exclusiva”, explica Ana Paola Murta.

A diretora-criativa destaca que a coleção tem inspiração no Mediterrâneo. “A ideia é unir o frescor e as cores quentes e brilhantes, além de trazer peças fluidas e com bastante movimento. Mangas, ombros estruturados e rasteirinhas são alguns dos pontos principais da coleção”.