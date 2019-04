Novamente convidadas pelo Minas Trend, marcas alagoanas associadas ao sindicato de moda daquele estado mostraram a essência nordestina na passarela, na noite dessa quarta-feira (10).

Com styling de Davi Leite, o desfile apresentou peças handmade em cores neutras, com exceção de poucos looks. A presença do brilho em roupas e acessórios foi ponto que chamou a atenção.

"Estive junto a elas (estilistas), orientando e selecionando as peças, que são resultado de um trabalho incrível", contou o stylist.

Estilistas alagoanas foram bem aplaudidas pela plateia

Confira as imagens do desfile: