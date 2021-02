Apreciado pelo sabor, pelo aroma e também pela capacidade de substituir o açúcar em diferentes preparos, o mel ainda desperta dúvidas em que tem o hábito de consumi-lo.

Mel de verdade cristaliza?, Como saber se a qualidade é boa, basta olhar a cor? Existe prazo de validade? Esses são só alguns dos questionamentos mais comuns. Para tirar as principais dúvidas e falar um pouco mais sobre o principal produto elaborado pelas abelhas, conversamos com com o coordenador técnico da Emater-MG em Montes Claros, Luiz Fernando Mendes. Ao lado de outros vizinhos do Norte de Minas, o município é, inclusive, um dos principais produtores do Estado.

