Amanhã é dia de Black Friday, data varejista importada dos Estados Unidos e que se tornou sinônimo de liquidação (ou pelo menos intenção) de tudo que se pode imaginar: de jazigo a pernoite de motel e até mesmo venda de imóveis, como já mostrou o Hoje em Dia. E claro que nessa febre desenfreada por descontos, o mercado de games não ficaria de fora. Os principais mercados digitais estão com promoções que vão se arrastar até a próxima semana.



A PlayStation Store promete descontos de até 70% em diversos jogos. Até mesmo games que se mantêm valorizados, como “Grand Theft Auto V” entraram na onda. O polêmico jogo da Rockstar está em oferta por R$ 38, na versão para PS4. Exclusivos como “God of War” e “Uncharted 4: A Thief’s End” estão com valores abaixo dos R$ 40.



Microsoft



Na Xbox Store, game de corridas “Forza Horizon 4” que custa R$ 195, está em oferta por R$ 97. Já “Gears 5”, exclusivo para Xbox One, que saiu há poucas semanas, está por R$ 99.



Publishers



A Black Friday dos games não se resume às redes exclusivas. Lojas de publishers, como Electronic Arts e Ubisoft também aderiram à febre dos descontos. Para se ter uma ideia, “Need For Speed: Heat”, que chegou há poucas semanas por R$ 240, está em oferta por R$ 160 na Orign, loja virtual da Electronic Arts, e também nas “barraquinhas” de Sony e Microsoft. Outro game que chegou bem acima dos R$ 200 e também é vendido por R$ 160, é FIFA 20. Já veteranos, como “Dead Space”, foram remarcados para R$ 5.



A francesa Ubisoft também colocou grande parte de seu acervo em promoção na Black Friday. A versão standard de “Assassin’s Creed Odyssey”, por exemplo, está com 70% de desconto para PS4 e Xbox, e 55% de desconto para PC. Valores que correspondem a R$ 60 e R$ 72, na ordem. Até mesmo “Ghost Recon: Breakpoint”, que foi lançado em outubro, teve seu preço reduzido em 50%, sendo oferecido por R$ 115, na edição básica para PS4.