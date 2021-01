Se tem um problema que tira o sono de quem é diagnosticado com ele é a micose de unha. Doença contagiosa, é uma infecção causada por fungos e que pode provocar mudanças na cor, no formato e na textura das unhas. Podendo surgir em qualquer estação do ano, é mais frequente, no entanto, durante o verão, quando os fungos encontram condições favoráveis para se proliferarem - calor e umidade.

“Por depender da velocidade do crescimento da unha, que é lento, o tratamento pode levar de seis meses a um ano e, portanto, é sempre mais apropriado se precaver”, alerta a dermatologista Daphine Giglio, da clínica Carvalho Concept.

Confira na galeria abaixo o que é mito e o que é verdade sobre a onicomicose, como é chamada a micose de unha: