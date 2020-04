Assim como a Sony tem feito com o PS4 seus games exclusivos e consoles, a Microsoft também tem feito promoções com varejistas para a linha Xbox e seus jogos. Os descontos vão de 7% a 50% dependendo do produto ou serviço.

Entre os consoles, a versão sem leitor óptico do Xbox One S (All-Digital Edition) tem preço sugerido de R$ 1.699, ante os R$ 1.899, que corresponde a 11% de desconto. A versão com leitor de discos e 1TB de armazenamento sai por R$ 2.099.

Seu preço oficial é de R$ 2.299. Redução de 9%. Já o modelo topo de linha, o Xbox One X, capaz de rodar games em 4K, é oferecido promocionalmente por R$ 3.349, ante os 3.599 oficiais. Desconto que corresponde a 7%.

Games e serviços

A assinatura de 6 meses do serviço Xbox Game Pass Ultimate, sai por R$ 119,99. Valor equivalente ao plano de 3 meses. Os títulos "Forza Horizon 4" e "Gears 5" estão com 50% de desconto, oferecidos por R$99.

O battle royale "PUBG" também teve seu preço reduzido pela metade e sai por modestos R$ 29. Fecha a lista "Sea of Thieves" que teve valor reduzido de R$149 para R$99, que corresponde a 34% de desconto.