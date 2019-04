Os desejos de momentos de otimismo, descontração e de uma moda democrática são os pilares do tema da 24ª edição do Minas Trend: "Em Dias de Sol". O evento acontece de 9 a 12 de abril, no Expominas, e terá programação gratuita e aberta ao público. As inscrições já começaram e podem ser feitas pelo Sympla ou pelo site do Minas Trend.

Confira a programação completa, abaixo, e escolha a quais palestras assistir:

9 de abril

14h Palestra Meet Up Sebrae, com Jonas Bovolenta: "Marketing Digital na Moda: saiba como utilizar as ferramentas digitais de maneira estratégica no seu negócio"

15h Desfile coletivo (aberto ao público)

16h Bate-papo apresentado pelo UniBH com Ronaldo Fraga e Gustavo Greco, mediado por Cris Guerra: "Moda Contemporânea e Inovação: O Papel da criação no contexto da Economia Criativa"

17h Palestra Meet Up Sebrae, com Fernanda Gomes: "Dicas para moda colaborativa e inovadora"

FASHION TALKS: "Inovação e comunicação de moda"

18h - Abertura com Manoel Bernardes

18h10 – "Comunicação: Interação produto e significado para posicionamento da marca: é tudo questão de sentido" (Pablo Moreno Fernandes Viana - PUCMinas)

18h40 – "Comunicação: Branding em Mídias Sociais: o caso da moda" (Tatiana Antoniazzi Brugalli - Aldeia Agência Digital)

19h10 – "Comunicação: Styling e Imagem de Moda: a construção da linguagem de uma marca de moda" (Astrid Façanha - PGEHA / USP)

19h40 – Debate mediado por Patricia Sant’Anna

19h Desfiles Fátima Scofield e Trendbijoux by Sindijoias MG (para convidados)

21h Desfile Skazi (para convidados)

10 de abril

14h Palestra Meet Up Sebrae, com Cintia Lopes: "Como planejar as estratégias para desenvolvimento de coleções de moda na sua empresa"

14h Palestra com Cris Gurgel?: "A importância do acessório no mix de uma coleção"

15h Desfile coletivo (aberto ao público)

16h Palestra apresentada pelo UniBH com Alice Ferraz, empresária à frente da FHits: "Moda Contemporânea e Inovação: O Papel das Mídias Sociais Digitais"

17h Palestra Meet Up Sebrae, com Adriana Vidal e Morgana Linhares: "Os 4 Cs da 'Era do Intangível' - cliente, conteúdo, colaboradores e criatividade"

FASHION TALKS: "Criatividade e Design"

18h – "Comunicação: Processo Criativo de Moda": o que é criar uma linguagem criativa no mundo contemporâneo" (Felicia Biekarck da Felicia Biekarck)

18h30 – "Como e porque usar Tendências para a realidade de consumo' do Brasil, América Latina e Hemisfério Sul" (Layla Mendes, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Caicó)

19h – "Arte, Design e Moda: sensibilização contínua e formação de gosto" (Vivian Berto – Tendere Pesquisa de Tendências)

19h30 – Debate mediado por Patricia Sant’Anna

19h Desfiles Marcas de Alagoas e Patrícia Motta (para convidados)

21h Desfiles Denise Valadares e Raquel de Queiroz (para convidados)

11 de abril

11h Palestra com Márcia Groce: "Perfil dos Novos Consumidores 2020"

14h Palestra com Cláudia Manhães: "Pesquisa de Tendências no Mundo Digital"

15h Palestra de Inspirações 2020_II com Walter Rodrigues

17h Palestra com o estilista Fabio Costa: "Como desenvolver com autonomia criativa um produto de moda diferenciado"

FASHION TALKS: "A economia da moda - inclusão, economia circular e fintechs: novos cenários"

18h – "Inclusão: como o setor de moda colabora e atua na Inclusão no Brasil e no Mundo" (Gustavo Venâncio Narciso – Incluser Plataforma de Inclusão)

18h30 – "Especialista em Economia Circular: os desafios de fazer uma moda sem desperdício" (Tainá Angela Vedovello Bimbati – Ambienta Instituto)

19h00 – "Fintechs e como usar o novo cenário financeiro trabalhar a favor de sua empresa (Victor Lavagnini Barboza – Tendere e GFC da Gestão Financeira Criativa)

19h30 – Debate mediado por Patricia Sant’Anna

21h - Orquestra de Câmara do Sesiminas convida Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum para homenagem a Milton Nascimento (aberto ao público)

12 de abril

9h Oficina: "Concepção do figurino da peça 'Através da Iris'"

13 (20h) e 14 de abril (19h)

Peça teatral: "Através da Iris", com Nathalia Timberg, no Teatro Sesiminas

Horários de funcionamento

Salão de Negócios (para lojistas e convidados)

9 a 11/4: de 10h às 20h

12/4: de 10h às 17h

Feirinha Aproxima

9 a 11/4: de 12h às 23h

12/4: de 12h às 20h

Para inscrições e mais informações acesse: minastrend.com.br/programacao.

