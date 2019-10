Símbolo da pureza e da espiritualidade, o branco é a cor que reflete todas as outras, irradia luz, e sugere liberdade e equilíbrio. E foi ele que deu o tom ao desfile de abertura de uma nova temporada do Minas Trend, transmitindo a mensagem por trás do tema "Tecendo Futuros". A 25ª edição do maior salão de negócios de moda da América Latina e semana fashion do Estado almeja a discussão de fazer o bem ao planeta e às pessoas agora para colher um mundo melhor depois.

Volumes nas peças e maxi acessórios estiveram presentes na apresentação

"Eu quis fazer essa provocação para a sociedade que é hora de parar, refletir, acabar com as divergências, prestar atenção na inclusão social, na igualdade de gênero, para pensarmos em um mundo melhor. E, para isso, a ideia foi trazer para o evento os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) levantados pela ONU. São 17 deles e 169 metas. Tudo o que a gente precisa para termos um mundo melhor", revelou Rogério Lima, diretor-criativo do evento.

A história que conta o tema também coloca o algodão como protagonista, para mostrar o quanto a cadeia produtiva desta matéria-prima evoluiu ao longo das décadas no Brasil, e o quanto esta indústria é importante no país. Somos líderes globais no fornecimento de fibra de algodão certificada.

Desfile

Na noite dessa segunda-feira (21), no Expominas, o Minas Trend apresentou o desfile, que contou com as peças das marcas presentes no Salão de Negócios para centenas de convidados. O styling das 60 produções que passaram pela catwalk ficou por conta de Paulo Martinez, conhecido veterano na semana de moda. Na passarela, peças mais soltas no corpo, sobreposições de saias e calças, e maxi acessórios. Tudo em branco, prata e rosado, um refresh para os olhos já acostumados à explosão de cores da temporada Primavera-Verão 2019.

O cenário, montado no foyer do espaço de eventos, e assinado pelos arquitetos Paulo Waisberg e Clarissa Neves, permitiu uma viagem pela produção de algodão. Acima da passarela de 60 metros de extensão, uma tela da mesma proporção, na qual imagens ligadas à matéria-prima foram projetadas.

Confira, na galeria de imagens, todos os looks que passaram por lá: