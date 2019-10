"Já tenho imagem do Kazuo guardada há muito tempo, era um desejo homenageá-lo, e eu queria fazer de um jeito respeitoso", contou Luiz Cláudio, estilista da grife mineira Apartamento 03, que desfilou a coleção Outono-Inverno 2020 na tarde desta sexta-feira (18), no último dia de São Paulo Fashion Week. Kazuo Ohno, falecido em 2010 aos 103 anos, foi um coreógrafo japonês mestre no teatro Butoh, que traz a união da dança com as artes dramáticas.

Performance de João Butoh marcou desfile da Apartamento 03 e emocionou os presentes

O estilista ficou sensibilizado com sua pesquisa sobre o artista, que demonstrava preocupação quanto às tensões sociais no pós-guerra, e transpõe aquele momento para a realidade atual, questionando-se sobre o fazer moda e poetizar os corpos em tempos sombrios.

"A gente fica se perguntando: será que é importante fazer desfile ainda? Consumir mais? Neste momento, eu acho que temos que falar sobre isso, que é o espírito, em que ele (Kazuo) acreditava muito. A minha resposta, o meu continuar é porque eu gosto de fazer poesia desse jeito, só sei fazer roupa assim, para mim ainda vale a pena", observou momentos antes de sua belíssima coleção entrar na passarela.

