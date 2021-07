Não é de hoje que os games deixaram de ser um passatempo para se tornar um filão de negócios bilionário. Hoje, jogar videogame se tornou profissão, seja para jogadores profissionais, seja para quem vive de produzir conteúdos de games. E quem leva essa vida sabe que não basta só determinação: equipamentos são fundamentais.

No ano passado a Samsung lançou a linha de monitores com foco em games Odyssey G9 e Odyssey G7. São equipamentos sofisticados, com altíssima performance e design sofisticado. O problema é que custam caro demais, com valores que podem chegar a R$ 12 mil.

No entanto, com a boa aceitação das novas telas em formato Ultrawide (32:9), a marca sul-coreana decidiu trazer para o Brasil a versão G5, que é mais acessível. Com tela de 34 polegadas e taxa de atualização de 165 Hz, ele oferece performance tão boa quanto o topo de linha, por R$ 4,2 mil.

A diferença basicamente está no acabamento e tamanho da tela. Mesmo assim ele conta com curvatura em escala 1000R. Ou seja, isso significa que a tela é capaz de preencher todo campo de visão do usuário.

Para quem joga de forma competitiva a combinação do campo de visão, com a taxa de quadros elevada e a projeção em 32:9 significa receber informações antecipadas. Isso porque diferente de uma tela 16:9 (como num monitor convencional ou um televisor), nesse tipo de tela o jogador tem mais borda visível.

Assim, se uma disputa de "Rainbow Six", "CS:GO" ou até mesmo "League of Legends", o jogador consegue ter o contato visual de um inimigo que surge pelas laterais que não teria na tela comum. Além disso, a resposta de 165 Hz garante respostas imediatas entre o que é processado na máquina e o que é exibido na tela. É aquele tiro que você leva, pois seu inimigo já tinha te visto e reagido bem antes de você.

Além do game

Mas o G5 não chegou apenas para quem joga videogames de forma profissional ou recreativa. Segundo a Samsung, o monitor também tem atraído interesse de profissionais que precisam de muito campo visual. "Hoje nos tornamos multitarefa, trabalhamos com diferentes aplicações ao mesmo tempo. Dessa forma, o Odyssey G5 permite abrir várias telas sem uma sobrepor a outra, o que torna o trabalho mais confortável e mais produtivo", explica a gerente da divisão de monitores da marca sul-coreana, Marina Correia.