Até sexta-feira, o Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo) oferece ao público programação especial em comemoração aos três anos de abertura do espaço. Dentre as atividades, desfile e aula aberta, tudo gratuito. Ainda, o local pode ser visitado de terça a sexta-feira, das 9h às 21h; e, aos sábados e domingos, das 10h às 14h.

"O equipamento cultural, que possui uma relação histórica de afeto com a população belo-horizontina, hoje desenvolve ações democráticas e cada vez mais alinhadas à sua vocação como instituição de referência em Moda", coloca a diretora de Museus da Fundação Municipal de Cultura (FMC), Sara Moreno, que destaca a capacidade do Mumo em articular públicos diversos.

O Museu da Moda de BH é o primeiro equipamento público do setor, que abrange a moda como cultura, registro de memória do comportamento social.

O Mumo fica na Rua da Bahia, 1.149, no Centro de BH

Confira a programação:

4 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA

"A RUA É POP" - DASRU(A)- MOSTRA ARTÍSTICA DA MARGEM AO CENTRO

10h - Desfile DASRU(A): O 1° desfile DASRU(A) tem como foco valorizar as potencialidades e identidades coletivas e individuais das mulheres cis, trans e travestis em situação de rua em Belo Horizonte. Entrada gratuita, mediante retirada de senhas 30 minutos antes do início.

19h - Roda de conversa sobre o desfile, além da apresentação do Serviço de Abordagem Social -SEAS - Serviço de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS - Regional Centro-Sul. Entrada gratuita, mediante retirada de senhas 30 minutos antes do início.

5 DE DEZEMBRO, QUINTA-FEIRA

19h - Espetáculo "Sonhos invisíveis" – dança e performance: A partir de uma coletânea de áudios de sonhos de pessoas com deficiência visual, um corpo de mulher com baixa visão se move no espaço manuseando os objetos de cena num gesto peculiar de revelar, esconder e construir uma escrita em braile. Com Renata Mara. Projeto realizado por meio do Edital Cena Plural, da Fundação Municipal de Cultura. Entrada gratuita, mediante retirada de senhas 30 minutos antes do início.

6 DE DEZEMBRO, SEXTA-FEIRA

19h - Aula Aberta Especial: A comunicadora, escritora e professora Cris Guerra apresenta o tema Moda Intuitiva. Entrada gratuita, mediante retirada de senhas 30 minutos antes do início.

Leia mais sobre moda em:

Costanza Pascolato compartilha experiências em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia

7 trends de moda festa para arrasar no Primavera-Verão 2020 e nos bailes da vida