Trajes de inspiração no século 18 serão expostos, a partir deste sábado (6), no Museu da Moda de Belo Horizonte. A mostra "Revivendo o Vestir" é fruto de projeto do Centro Universitário UNA e ficará no local até 21 de abril. A entrada é gratuita.

O projeto permitiu o conhecimento de técnicas antigas de modelagem e de costura e variações dos modelos. Um dos objetivos foi criar um acervo de roupas de época para os cursos de Moda e Cinema da instituição.



Para a reconstituição das peças, houve a análise histórica dos trajes e costumes de meados do século 19 apresentados no livro de Janet Arnold, "Patterns of Fashion 2", de 1977.

SERVIÇO:

Mostra "Revivendo o Vestir"

Museu da Moda de Belo Horizonte (Rua da Bahia, 1.149, Centro)

De 6 a 21 de abril / terça a sexta, das 9h às 21h / sábados e domingos das 10h às 14h

Entrada Gratuita

Fonte: PBH