O Museu da Moda de Belo Horizonte abre as portas, nos dias 10 e 24 de abril, das 19h às 21h, para aulas gratuitas de moda e design com renomados professores da cidade. As aulas serão abertas ao público e haverá distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. Não é necessário realizar inscrições.

As palestras realizadas neste mês terão como temas: "Como pensa um designer: apresentação do processo criativo", com o professor Gustavo Greco, e "Roupas subversivas e feminismo", com a professora Valeria Said.

As aulas fazem parte do projeto "Aula Aberta", realizado pela Fundação Municipal de Cultura (FMC). O objetivo é estimular o conhecimento relacionado à moda entre as socidades civil e acadêmica. Os visitantes terão a oportunidade de conhecerem mais sobre o conteúdo dos cursos, a cultura de cada instituição de ensino, bem como seus docentes e discentes.

Programação:

"Como pensa um designer: apresentação do processo criativo"

Professor: Gustavo Greco

Data: 10 de abril

Horário: 19h às 21h

"Roupas subversivas e feminismo"

Instituição: Movimento "Fashion Revolution" e Movimento "Quem ama não mata"

Professor: Valeria Said

Data: 24 de abril

Horário: 19h às 21h

SERVIÇO:

Projeto Aula Aberta - Museu da Moda de Belo Horizonte

Endereço: Rua da Bahia, 1.149 - Centro

Informações para o público: (31) 3277-9248

Entrada Gratuita

*Colaborou Amanda Souza, sob supervisão de Flávia Ivo

