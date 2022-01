Início de ano é perfeito para arrumar a casa, jogar as tranqueiras no lixo, doar o que não precisa mais. Mas essa movimentação para um novo ciclo precisa incluir uma faxina emocional, que pode começar pela limpeza e reorganização da mente. Segundo a neurocientista cognitiva Caroline Leaf, com a ajuda da ciência é possível afastar pensamentos intrusos e melhorar a saúde física e mental.

A bagunça mental – diz a especialista, autora de vários livros sobre o assunto – é frequentemente agravada por um mundo caótico e sustentada pela incapacidade de processar pensamentos desordenados e muitas vezes tóxicos, que desencadeiam males como depressão e ansiedade.

No recém-lançado “Organize a Sua Desordem Mental (Editora Hábito)”, Leaf, doutora em patologia da linguagem e que desde 1980 investiga o poder da neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de mudar, aprender e se reprogramar a partir de novas experiências, propõe um método de 21 dias.

A obra apresenta ao leitor cinco passos para detectar e alterar os pensamentos e as reações antes que se tornem redes neurais e hábitos tóxicos. Esse gerenciamento estratégico da mente, que Leaf nominou de neurociclo, passa pelas etapas de reunir, refletir, escrever, verificar e alcançar. O método seria capaz de ajudar a reduzir ansiedade e depressão em até 81%.

APLICATIVO Para facilitar a utilização da técnica do neurociclo e promover o que chama de desintoxicação cerebral, Caroline Leaf e equipe desenvolveram um aplicativo, um guia com os 5 passos para serem utilizados por 21 dias, com instruções específicas.

Para baixar o aplicativo “Neurocycle” basta fazer o download na loja App Store ou Google Play. Para mais informações, você também pode consultar o site: https://www.neurocycle.app/

“Quando aplicamos o gerenciamento mental aprendemos de fato a usar os conselhos e as informações que recebemos no decorrer da vida. Quando aprendemos a gerenciar a mente, podemos ir além de postar citações inspiradoras nas redes sociais e inspirar os outros a agir de acordo com o modo como nós vivemos realmente, diz a cientista.

Na primeira parte do livro a cientista apresenta um vasto estudo do que é a mente, o que acontece quando ela não é usada corretamente e por que a utilização dos cinco passos para gerenciá-la seria a solução para acabar com a desordem mental.

“Se nossa mente está desordenada, nossa vida também fica desordenada; e quando nossa vida está desordenada, nossa saúde mental e física sofrem”, afirma Caroline Leaf, ao lembrar que o neurociclo pode ser usado em qualquer tarefa que exija pensar.

Na avaliação da autora, a “pesquisa em saúde mental continua estagnada na teoria do século 19, infelizmente ressuscitada em 1980 em razão do aparecimento do modelo biomédico de classificar tudo com base nos sintomas”.

“O atual sistema de saúde mental reduziu em grande parte a origem da dor e do sofrimento humanos a doenças cerebrais neuropsiquiátricas, com sintomas que precisam ser refreados com medicamentos ou com o condicionamento de nossos pensamentos e de nosso comportamento”.

Na segunda parte da obra, Caroline Leaf apresenta efetivamente o “neurociclo”. Respaldada por pesquisa clínica baseada em estudos de caso, Leaf afirma que o neurociclo é capaz de eliminar a raiz da ansiedade, depressão e dos pensamentos intruso e tóxicos no dia a dia.

A autora e sua equipe de pesquisa desenvolveram um vasto estudo clínico que incluiu grupos de controle e experimental, nos quais foram feitos vários exames, entre eles: eletroencefalograma, coleta regular de sangue para medição de dosagens hormonais, aplicação de questionários e medições neu-rofisioló-gicas do cérebro.

De acordo com os estudos clínicos, a chamada “neuroreciclagem” também pode ser utilizada para evitar padrões de hábitos tóxicos, fazer o gerenciamento de relacionamentos humanos, desenvolver hábitos de sono melhores.

“Em apenas 21 dias você poderá começar a organizar a sua desordem mental e seguir o caminho da plenitude, paz e felicidade”, garante Leaf.

(*) Com Izamara Arcanjo

SERVIÇO:

Livro: Organize sua desordem mental

Autor: Caroline Leaf

Editora: Hábito

Preço: R$ 49,90

Formato: 21×14 cm

Páginas: 336

