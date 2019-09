Setembro se tornou o mês das noivas e não foi a toa. Com a entrada da estação mais colorida do ano, as noivas e os noivos têm buscado tendências clássicas e floridas. Por isso, o Jornal Hoje em Dia vem mostrar os caminhos mais seguidos no especial "Mês das Noivas", com dicas sobre vestido, Dia da Noiva, cabelo, maquiagem e carro para uma entrada triunfal.