A famosa grife Victoria’s Secret anunciou, na última semana, a contratação de sua primeira modelo “plus size”, Ali Tate-Cutler, que veste veste manequim 46. Ela vai passar a participar de anúncios em parceria com a marca de roupas íntimas recém-lançada, a Bluebella.

Após ver a modelo que foi escolhida como a primeira plus size da marca, a chef Paola Carosella foi ao Twitter na última quarta-feira (9) para expressar sua indignação.

“Esta mulher linda, natural, que evidentemente se alimenta de comida e que tem um corpão cheio de curvas é a modelo PLUS SIZE da Victoria’s Secret. Que irresponsabilidade falar que um corpo assim é plus size! Que pressão estão colocando sobre as mulheres e meninas?! Sinistro!”, escreveu em sua conta no Twitter.

O comentário da jurada do programa MasterChef recebeu apoio, mas houve quem criticasse.

Na indústria da moda, “plus size” é um termo para os modelos de roupa a partir do tamanho 48 de calça e GG em diante para blusas. No caso dos homens, a classificação social fica em manequim a partir do tamanho 5 de camisa, seja ela manga curta ou comprida. É uma categorização da moda para organizar melhor suas peças e não outro estilo de se vestir.

Mas o mundo da moda já considera cintura 44 um modelo largo e fora dos padrões e algumas grifes nem produzem cintura larga deste tamanho.

