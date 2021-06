Depois de revelar sua linha renovada de televisores, a Samsung passa a oferecer seus novos soundbars, que são aquelas caixas de som compridas que ficam abaixo das TVs. Essas “barras” chegaram a substituir os antigos home theaters, que se esparramavam pela sala, com fios para todos os cantos. A nova gama conta com três modelos, com valores que vão de R$ 3.100 a R$ 8,3 mil.

A versão mais cara, HW-Q950A, oferece nada menos que 16 pontos de saída. O chamado 11.1.4 canais. Ou seja, ela promete colocar o telespectador dentro do conteúdo. E dependendo da TV, poder ter 8K de resolução. Ela conta ainda com dois módulos sem fio, para posicionar atrás do telespectador.

Assim a barra de som conta com 11 alto-falantes que, sincronizados, além da torre subwoofer que amplifica os graves, que também tem conexão sem fio. “Os consumidores desejam deixar suas casas mais completas para os momentos de lazer e a Samsung consegue ajudá-los de todas as formas, unindo a melhor qualidade de imagem de nossas TVs com soundbars que entregam muito mais imersão sonora”, afirma o vice-presidente da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil, Gustavo Assunção.

As barras ainda contam com conexão sem fio com o televisor. Se ligado junto a uma TV QLED, os aparelhos interagem entre sim e a conexão está pronta. As barras ainda contam com sistema de equalização automática para garantir o melhor balanço sonoro.

Preços e versões

Q950A (11.1.4 canais e 616W) – R$ 8.299

Q800A (3.1.2 canais e 330W) – R$ 3.999

Q600A (3.1.2 canais e 360W) – R$ 3.099