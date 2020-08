Os signos podem influenciar na forma como nos relacionamos no trabalho, com os parentes, amigos e, claro, com nossos próprios sentimentos. Mas você sabia que o zodíaco pode impactar até na maneira como nosso corpo reage a situações do dia a dia e, consequentemente, em como problemas físicos podem se apresentar?

Veja o que diz a astróloga Sara Koimbra sobre o assunto, incluindo dicas para minimizar a somatização dos sentimentos no corpo:

Áries

Enérgico, tem tendência a estresse e ansiedade. Pode apresentar dores de cabeça, nos olhos e ombros.

Dica: relaxe a mente. Não acumule tensões.

Touro

São comuns problemas na garganta e sistema digestivo.

Dica: não guarde emoções, coloque tudo para fora.

Gêmeos

Pode ser afetado por tudo o que envolve o sistema respiratório - pneumonia, bronquite e asma.

Dica: relaxe e respire com calma. Torne a vida mais fluida.

Câncer

Pode adoecer como forma de autoproteção. O estresse pode causar dores estomacais.

Dica: abstraia situações difíceis e deixe o passado ir.

Leão

Rege o coração, por isso, precisa dar atenção à saúde cardíaca.

Dica: faça check-ups anuais e fique atento à postura. Concentre-se na energia da recuperação.

Virgem

Pode se tornar hipocondríaco ou desenvolver problemas intestinais.

Dica: haja rápido para evitar complicações.

Libra

Não reprima as emoções, que acabam se solidificando em cálculos renais.

Dica: beba muita água.

Escorpião

Pode ter problemas intestinais. Proteja suas relações física e energeticamente.

Dica: como todo signo de água, tem grande força para se regenerar e se adaptar.

Sagitário

Tem tendência a se machucar mais nas coxas, nádegas e quadril e propensão a problemas no fígado e relacionados ao sangue.

Dica: cuide das ações impulsivas.

Capricórnio

Tende a doenças ósseas e reumatismo por ser muito exigente e perfeccionista.

Dica: cobre-se e se estresse menos.

Aquário

Podem desenvolver doenças circulatórias e problemas nervosos, com estresse e ansiedade.

Dica: dose o cuidado com os outros e cuide da própria saúde.

Peixes

Propenso a problemas hormonais, pode somatizar situações mal resolvidas em dores físicas.

Dica: escute a intuição e faça atividades físicas para liberar o estresse.

Clique no carrossel abaixo para salvar ou ampliar as imagens: