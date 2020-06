Ensinar uma costura descomplicada e ajudar no desenvolvimento de produtos têxteis. As ações, por si só, poderiam definir uma das várias oficinas oferecidas pela Arebelbia Cultural, organização não-governamental com atuação no Alto Vera Cruz, região Leste de BH. Mas as aulas de “Costura Criativa” vão muito além, envolvem troca de experiências e empreendedorismo feminino.

Que diga a produtora cultural Eloá Mata Machado, de 32 anos. De atuante na realização das oficinas, ela passou a acompanhar as de elétrica, eletrônica e marcenaria. No entanto, o grande desafio vencido foi participar da de costura. “Tinha insegurança. Mas a partir das técnicas da Ju (instrutora), fui ganhando confiança e perdendo o medo da máquina. É complexo pensar a estrutura e aplicar”, explica.

Eloá, que atualmente se recupera de uma cirurgia no ombro, não vê a hora de colocar no mercado o produto que criou unindo os conhecimentos das aulas. “Desenvolvi uma linha de bonecos de pano com luz LED que pisca. Comprei uma máquina e passei a me arriscar, não tenho gastado mais dando presente. Passei a fazer”, conta orgulhosa.

On-line

Todo o aprendizado foi adquirido pela produtora cultural de forma presencial, com a troca de informações entre ela, professores e colegas. Porém, a pandemia do novo coronavírus trouxe impactos para o projeto social, que suspendeu as oficinas e agora oferece o benefício on-line, em um ciclo ininterrupto de 90 dias de atividades.

“Foi a forma que encontramos de levar cultura, carinho e solidariedade. Incentivar o próprio setor a seguir em frente, porque estamos vivendo uma situação emergencial, sem trabalho, buscando alternativas. Os sonhos não envelhecem, envelhecem os formatos, as ferramentas”, coloca a produtora cultural Danusa Carvalho, que fundou, há 11 anos, junto com o artista Flávio Renegado, a Arebeldia Cultural.

Essa adaptação pela que passa a cultura no Brasil e no mundo também é sentida pela coordenadora da Oficina de Costura Criativa, a estilista Juliana Porfírio. “Até acontecer isso tudo eu nem pensava no on-line porque adoro a troca pessoalmente, é muito rica, na comunidade, nas universidades”, diz.

Juliana Porfírio (à esquerda), com uma das alunas da oficina presencial, ao lado dos fundadores da Arebeldia Cultural, Flávio Renegado e Danusa Carvalho; nas outras imagens, flagrantes dos encontros realizados antes da pandemia

Além Disso

Todo conteúdo da Oficina de Costura Criativa foi desenvolvido e gravado pela artista visual e estilista Juliana Porfírio, do Ateliê de Costura Criativa. Nas vídeo-aulas semanais, os alunos aprenderão técnicas de corte de tecido, decalque de modelagem, tingimento, bordado, costura, customização, acabamento e outros aspectos relacionados à confecção e comercialização de produtos.

“É mais um exercício criativo. Em cada aula irei apresentar uma peça, uma técnica, falando sobre as possibilidades, com algum tutorial que possa ser buscado no próprio YouTube, porém sempre a partir do desenvolvimento de uma técnica. Do molde à peça pronta”, adianta Juliana.

A artista visual acrescenta que a oficina tem por princípio apresentar soluções acessíveis aos alunos para que eles possam criar produtos de forma criativa. “Vou mostrando desde o início do projeto com o esboço, as técnicas de estamparia e tingimento caseiros, utilizando retalhos. E como dar uma cara exclusiva para o produto”, diz.

E mais

O “Ciclo de Oficinas e Atividades Arebeldia” contará com uma programação 100% on-line e oferecerá ao público vídeo-aulas de capacitação gratuitas; transmissões de apresentações culturais; e painéis de debates ao vivo. A iniciativa será dedicada a jovens em formação e interessados em geral e tratará de temas como empreendedorismo cultural, gastronomia, música e artes, dentre outros.

Diariamente, os canais virtuais da Associação Arebeldia (no Instagram @arebeldia e Facebook.com/arebeldia) e da Produtora Casulo Cultura (Instagram @casulo.cultura e Youtube.com/casulo.cultura) contarão com uma ampla programação, com vários eixos.

Os dias e horários das atividades podem sofrer mudanças de última hora. A confirmação de datas e horários pode ser vista pelas redes sociais da Arebeldia.

Leia mais:

'FashionFlix' e outros cursos de moda para investir e aprender durante a quarentena

Buscas no Google mostram como ficar em casa transformou os hábitos dos consumidores

Máscaras divertidas podem incentivar crianças e até adultos a usarem o acessório

Cuide da pele! Problemas dermatológicos podem agravar durante o isolamento; veja vídeo