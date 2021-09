A Orquestra Ouro Preto mergulha no ‘grunge’ nesta sexta-feira (24) para celebrar os 30 anos do álbum que marcou gerações pelo mundo, o Nevermind, do Nirvana. O grupo fará um concerto gratuito, que mistura música e intervenções cênicas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, às 20h30.

A ideia veio do Maestro Rodrigo Toffolo, que acredita que, assim como ele, muitos jovens tiveram a infância marcada pelo disco: “Eu ouvia muito o álbum desde que tive o primeiro acesso. É uma homenagem mais do que justa a uma grande banda”, justifica.

Toffolo ainda diz que o disco inteiro estará no repertório, reforçando que são 13 canções. “Alguns podem dizer que são 12, mas quem sabe a verdadeira história do Nevermind e curte de verdade a banda sabe que são 13”, explica.

Nesta noite, os acordes de violinos e violoncelos irão se misturar ao som da bateria, guitarra e baixo de um rock baseado em contrastes dinâmicos, entre versos calmos e barulhentos, e refrões pesados, característicos da música do Nirvana.

Serviço

Orquestra Ouro Preto toca Nevermind

Data: 24 de setembro de 2021, às 20h30

Classificação: Livre para todas as idades

