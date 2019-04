Os elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, foram o ponto de partida para a coleção Primavera-Verão 2020 da estilista mineira e especialista em couro Patricia Motta. Foram 16 looks desfilados, quatro para cada elemento, apresentados de forma separada, inclusive com iluminação diferente.

Na noite dessa quarta-feira (10), os tons de azul, vermelho, branco e preto foram destaque na passarela. Em paralelo, o show de uma harpista de 12 anos, em conjunto com violinista e violoncelista, encantou o público.

A apresentação veio como um casamento com o tema da coleção de Patrícia, "Cura". “É comprovado cientificamente que o som da harpa é capaz de curar a depressão, que é o mal do nosso século. Quero que as pessoas, ao verem o desfile, sintam a cura, a paz”, declarou a estilista pouco antes do desfile no Minas Trend.

Leia mais:

Desfile coletivo ilumina passarela aberta ao público no Minas Trend

Skazi une desfile a show do Jota Quest e agita o Minas Trend

O ar foi interpretado com os couros entrelaçados por crochê, a água veio com rechilieu, formando ondas do mar. Para representar a terra, as peças receberam flores aquareladas. Já para o fogo, além das cores coral e vermelha, o filho de Patricia, Rafael Motta, confeccionou grandes broches em forma de chamas.

Na maquiagem, pele bem iluminada e pinturas nas laterais dos olhos em cores que harmonizaram com a proposta da coleção.

Confira as imagens do desfile: