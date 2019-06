O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas o Outback Steakhouse se antecipou e anunciou novidades para a próxima estação. Por um período limitado, os restaurantes da rede australiana vão contar com fondues no cardápio, pratos de origem suíça. Mas ao invés da panela, o restaurante servirá os pratos doces e salgados no tradicional pão australiano, que terá formato de bowl.

Conforme a rede, a opção salgada, chamada Cheese Fondue, conta com um mix de queijos acompanhada de molho ranch, tiras de filet mignon, cubos de frango grelhados, camarões empanados, fritas e os Royal Bites (cubos de Ribs empanados no mix de temperos da cebola Bloomin' Onion). A iguaria sai por R$ 75.

Já o Chocolate Fondue, versão doce do prato, tem calda de chocolate original da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under e servida com os tradicionais brownies de chocolate e de doce de leite, morangos, bananas e marshmallows tostados. Ela custa R$ 60. O combo com os dois pratos sai a R$ 120.

O Outback não informou até quando os fondues ficam disponíveis no cardápio, mas frisou que é por tempo limitado.