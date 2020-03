A pandemia de coronavírus levou a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) a cancelar a 26ª edição do Minas Trend, maior salão de negócios de moda da América Latina. O evento seria realizado entre 21 e 24 de abril, no Expominas, em Belo Horizonte.

O Minas Trend segue o mesmo caminho da São Paulo Fashion Week, que anunciou o cancelamento da semana de moda na última quinta-feira (12).

O evento na capital mineira reúne mais de 200 marcas de diversos setores da moda, como roupas, calçados e acessórios, atraindo cerca de 2 mil compradores em cada edição semestral. Além disso, nos quatro dias de Minas Trend, circulam 20 mil pessoas, entre influenciadores digitais, imprensa, expositores e prestadores de serviço.

Na ocasião, seriam apresentadas as tendências para a temporada Primavera-Verão 2020/2021, sob o tema "Viva a Beleza".

Confira o comunicado oficial:

Diante da situação atípica que vive o Brasil e o mundo, com o aumento dos casos de Coronavírus (COVID-19) e visando garantir a segurança e preservar a saúde e o bem estar de todos, a 26ª Edição do Minas Trend, que aconteceria entre os dias 21 e 24 de abril, está suspensa.

A medida está alinhada com as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do estado.

A FIEMG – Federação das Indústrias de Minas Gerais, realizadora do Minas Trend, e suas entidades, SESI-MG, SENAI-MG, IEL-MG e CIEMG, estabeleceram medidas preventivas para evitar o contágio do novo Coronavírus. As instituições passam a avaliar individualmente todos os eventos, encontros empresariais e reuniões que tenham expectativa de público superior a 50 pessoas. A decisão baliza-se no cuidado com a saúde humana e no compromisso estabelecido com a sociedade de promoção do desenvolvimento sustentável de Minas Gerais e do Brasil. Sendo assim, os organizadores do evento entendem que, neste momento, a redução do contato social é fundamental para garantir o cuidado com a saúde humana. A possibilidade de uma nova data será avaliada.

A FIEMG realiza, ainda, campanha entre as indústrias mineiras para a adoção de medidas de prevenção, visando a saúde dos trabalhadores e da população. A entidade incentiva a adoção das seguintes ações: realização de campanhas de sensibilização para os industriários para medidas de higiene pessoal; melhorar a ventilação dos locais de trabalho; intensificar limpeza e desinfecção dos locais e superfícies com contato frequente como corrimões, maçanetas de portas, botões de elevadores, entre outros; evitar eventos com aglomeração de pessoas.

FIEMG- Federação das Indústrias de Minas Gerais

