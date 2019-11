Belo-horizontinos e amantes da moda serão presenteados, neste domingo (17), com a reunião de referências brasileiras do mundo fashion no Grande Teatro do Palácio das Artes. A empresária e consultora Costanza Pascolato se une às filhas Consuelo Blocker, influenciadora digital, e Alessandra Blocker, mestre em literatura, no Sempre Um Papo, para o lançamento de dois livros. “O Fio da Trama”, de autoria das filhas de Pascolato, com participação da mãe, e “A Elegância do Agora”, da papisa da moda no país. Ambos são da Editora Tordesilhas.

Costanza Pascolato entre as filhas Alessandra e Consuelo Blocker

“Começamos a escrever ‘O Fio da Trama’ há quatro anos, três para escrever e um de edição. A editora queria que falássemos da saga da família na moda, que começou lá atrás com a minha avó, Gabriella, pioneira na indústria de tecelagem. Como um bom livro, tomou vida própria, a partir do momento que minha irmã revirou os diários que nossa avó escreveu por 25 anos. São histórias lindas, de mulheres fortes, contadas em 500 páginas. É o fio de uma trama, ele se costura um no outro, os personagens entram e saem da história”, contou ao Hoje em Dia Consuelo Blocker.

A narrativa do livro é surpreendente, revelando laços de família e desafios de toda ordem. “Via minha mãe de um jeito, mas lendo os diários, eu vi uma outra mãe, e isso meio que resgatou. Foi a minha filha Alessandra, com seu trabalho primoroso de pesquisa, que resgatou minha mãe. Disse que nós tínhamos temperamentos radicalmente diferentes. Ela me pediu que escrevesse sobre isso e foi uma catarse, não uma coisa calculada”, revelou Costanza Pascolato à reportagem.

A Elegância do Agora

Já o segundo lançamento, “A Elegância do Agora”, consiste em um manual de estilo que aborda várias questões do dia a dia atual. Amplamente ilustrado e de fácil leitura, a publicação teve a excelente edição destacada pela autora.

“O mérito desse livro é da editora, você pode escrever qualquer coisa, mas se não for bem editado não vai dar certo. Qualquer um entende alguma coisa, e acho isso de uma habilidade e competência que eu não teria. Falamos com detalhamento e didática”, afirma Costanza Pascolato, que celebrou seus 80 anos neste 2019.

O trio de mãe e filhas estará acompanhado, neste encontro em BH, das integrantes do podcast mineiro “Perenialls”, lançado há pouco tempo, mas que teve sucesso imediato. Cris Guerra, Daniella Zupo, Fernanda Ribeiro e Natália Dornellas conduzem o bate-papo que tem entrada gratuita.

Daniella Zupo, Fernanda Ribeiro, Cris Guerra e Natália Dornellas

SERVIÇO:

"Sempre Um Papo" com Costanza Pascolato, Alessandra e Consuelo Blocker, entrevistadas por Cris Guerra, Daniella Zupo, Fernanda Ribeiro e Natália Dornellas

17 de novembro, domingo, às 19h30

Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, nº 1.537, Centro) / Entrada gratuita

Informações: (31) 3261-1501 ou sempreumpapo.com.br