Se tem um ingrediente que é praticamente unanimidade entre quem gosta de doces, é o chocolate. Independentemente do que vem junto dele, é difícil encontrar quem recuse uma bela sobremesa à base do derivado de cacau. Com a chegada da Páscoa, então, basta pensar nas casquinhas crocantes dos ovos de chocolate e nos recheios dentro delas para sentir a boca salivar. Melhor ainda se a receita sair da própria cozinha e puder virar presente ou renda extra.

O confeiteiro Alexandre Palione, ex-participante do reality Bake Off Brasil, no SBT, prova, com uma receita de apenas cinco ingredientes, que dá para preparar em casa o ovo de Páscoa da família toda. Descomplicado e versátil, pode, inclusive, ganhar variações para além do doce símbolo do próximo domingo, servido de base para outras várias sobremesas.

Em fatias

Diferentemente do tradicional, o ovo fudge, como é chamado em alusão ao recheio cremoso (confira ingredientes e passo a passo ao lado no fim do texto), é feito para ser degustado em fatias. A cereja do bolo fica por conta das combinações possíveis, com castanhas, amêndoas ou o que mais imaginação pedir, e da finalização do prato, ao gosto do “freguês”.

“Como não vai ao fogo, pode ser feito até por crianças”, acrescenta o “dono” da receita, estudante de Gastronomia. Na última quarta-feira, ele e Jackson Cabral, coordenador do curso nas Faculdades Promove, onde Alexandre estuda, ensinaram, ao vivo, no Instagram do <CF37>Hoje em Dia, </CF>o passo a passo do ovo de Páscoa fudge.

Dentre os segredos para a receita perfeita estão o tempo de geladeira da casquinha na forma – suficiente apenas para cristalizá-la – e a escolha do chocolate para o recheio – o meio amargo é o ideal.

Confira outras dicas e truques:

O leite condensado usado no recheio deve estar em temperatura ambiente. Se tiver o hábito de guardar a latinha na geladeira, retire minutos antes de começar a receita.

Ao utilizar o micro-ondas para derreter o chocolate e a cobertura, faça o processo aos poucos. Comece com 30 segundos, retire, mexa e retorne por mais 30, evitando que o ingrediente queime.

Depois de cobrir a forminha com o chocolate, leve-a à geladeira por tempo suficiente para que o ingrediente cristalize – 10 minutos ou menos, dependendo da potência do seu eletrodoméstico. Se já estiver opaco, é hora de tirar!

O recheio preparado pode ser usado em diversas receitas. Passada a Páscoa, experimente fazê-lo e colocá-lo sobre uma forma coberta com plástico filme. Leve à geladeira e, ao retirar, corte em quadradinhos.

Se preferir utilizar o chocolate branco, que tem mais gordura, para fazer o recheio, acrescente o leite condensado aos poucos. Pode ser necessário usar uma quantidade maior do ingrediente para um resultado satisfatório.

Atenção ao voltar com o ovo já pronto – recheado e finalizado com a cobertura fracionada – para a geladeira. O tempo, aqui, deve ser menor que o da primeira etapa. Cinco minutinhos podem ser suficientes!

RECEITA:

Ovo de Páscoa fudge (ovo de corte)

- Receita do confeiteiro Alexandre Palione - ex-participante do reality Bake Off Brasil e estudante de Gastronomia nas Faculdades Promove

- Ingredientes:

▪️ 250 g de chocolate meio amargo picado

▪️ 200 ml de leite condensado

▪️ 50 g de castanha do Pará picada ou amendoim triturado

▪️ 30 g de uvas-passas

▪️ 150 g de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite

▪️ Forma para ovo de 500 g

- Modo de preparo:

Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria e reserve. Em uma vasilha, misture o leite condensado e acrescente a castanha e as uvas-passas. Misture bem até obter uma massa homogênea e reserve. Derreta a cobertura fracionada da mesma forma que o chocolate e coloque na forminha de ovo. Leve à geladeira até cristalizar. Recheie a casquinha com o fudge (mistura do leite condensado com castanhas e passas) e cubra com o restante da cobertura fracionada. Leve mais uma vez à geladeira até cristalizar. Sirva em fatias.