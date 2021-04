Levante a mão quem teve a sorte de não ganhar uns quilinhos na balança neste período de isolamento social. Mais tempo em casa, mais facilidade de acesso à geladeira, mais comida hipercalórica. O resultado no corpo: estufamento e fadiga, dentre outros.

Efeitos que, segundo a endocrinologista e nutróloga Gabriela Camargo, da Clínica Leger, são causados pelo excesso de açúcares refinados, gorduras saturadas e hidrogenadas, alimentos industrializados e bebidas alcoólicas.

Para combater esse quadro, a especialista afirma ser preciso priorizar a ingestão de alimentos eficientes. “Os chamados ingredientes detox são antioxidantes, ou seja, eliminam, limpam e detoxificam nosso organismo favorecendo a perda de peso e ajudando no retardo do envelhecimento celular. É preciso ficar longe de produtos repletos de sal, açúcar e farinhas brancas e incluir na lista de compras frutas, verduras, hortaliças fibras, carboidratos integrais, carnes magras e ovos”, frisa.

Quer uma ajudinha para desintoxicar o corpo e a alma? Gabriela Camargo traz a receita de um suco detox que ajuda a limpar o organismo e combater a obesidade, melhorando a sua qualidade de vida. Anote aí:

Detox de maçã, limão, gengibre e couve

Rendimento: um copo de 300 ml

Ingredientes

- Suco de ½ limão

- Raspas de gengibre a gosto

- 1 folha de couve pequena

- 1 maçã

Modo de preparo

Bata a maçã sem as sementes no liquidificador, com o suco de limão a folha de couve. Acrescente um pouco de água até a mistura ficar homogênea. Sirva com raspas de gengibre a gosto, que garante, um frescor à bebida.

