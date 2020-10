Hidratantes, emolientes, com propriedades antissépticas e até antioxidantes. Você sabia que os óleos podem ser grandes aliados da saúde dos cabelos? Os essenciais, superpotentes, devem ser aplicados em blends feitos com os vegetais, que, por sua vez, servem de base, mas também proporcionam benefícios variados.

.

"Colocar no couro e espalhar pela fibra capilar por 20 minutos. Pode ser usado na fibra como reparação de fios antes do banho, podendo deixar por 2 horas", ensina a tricologista Viviane Coutinho. Ela sugere fazer uma mistura de 5 ml de óleo vegetal com 1 a 2 gotas de um essencial.

Confira, na galeria abaixo, algumas dicas da profissional: