A peça “O Pirotécnico Zacarias”, do Giramundo, em cartaz até 8 de abril em Belo Horizonte, reúne diversas linguagens além da teatral. Uma delas é a moda. A criação de um núcleo voltado para o desenvolvimento do figurino foi o que proporcionou a mudança das roupas nesta apresentação do grupo.

A montagem, que dialoga com o cinema, a música e também animação, mostra cinco adaptações de contos de Murilo Rubião, escritor da literatura fantástica brasileira. "Os contos de Murilo Rubião são surpreendentemente contemporâneos e importantíssimos para a cultura brasileira, apesar de não serem tão populares entre o público", conta o diretor Marcos Malafaia.

Para que houvesse uma “conversa” entre o teatro e outras mídias, além do Núcleo de Moda foram criados os núcleos de música e audiovisual.

"Desde o início dos anos 2000 temos norteado nossa produção na experimentação com outras mídias, principalmente com as possibilidades híbridas com o audiovisual. Com a montagem ‘Pirotécnico Zacarias’ fomos mais além, trazendo o cinema como um processo duplo de planejamento e produção, seguindo convenções de realização focadas na criação de um filme, mas ao mesmo tempo incorporando as características cinematográficas para uma linguagem teatral. É um campo cênico híbrido, que corresponde à uma inquietude midiática de sentimentos no mundo contemporâneo", explica Malafaia.

Visual

A tradição do figurinista foi dispensada nesta montagem, sendo substituída pelo Núcleo de Moda, coordenado pela designer Fernanda Fantagussi. Ela contou com acessórios do mineiro Carlos Penna, um dos mais badalados designers de acessórios do Brasil e de algumas das marcas mineiras em alta na moda como a Molett e a Nuu Shoes.

O resultado foi tão comemorado pela equipe, que um ensaio fotográfico foi realizado. Confira na galeria abaixo.

Ficha Técnica Núcleo Moda "O Pirotécnico Zacarias"

Figurino: Fernanda Fantagussi e Marcos Malafaia

Direção de arte: Bárbara Monteiro e Carlos Penna

Styiling: Fernanda Fantagussi

Alfaiate: Sérvulo Felipe

Acessórios : Carlos Penna, Fantagussi e Nuu Shoes

Produção de Figurino: Molett

Beleza: Rodrigo Caetano

Fotos: Elmo Alves

SERVIÇO:

Espetáculo "O Pirotécnico Zacarias"

Centro Cultural Banco do Brasil BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários)

De quinta à segunda, às 20h, até 8 de abril