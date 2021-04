O romance, ou melhor, o romantismo dá as caras na moda mais uma vez! Coleções atuais de marcas mineiras mostram o quanto o desejo de escapar de cenários caóticos como o que vivemos atualmente com a pandemia do coronavírus refletiu nas criações.

Criações da Skazi, Amarante do Brasil e Lore: babados, laços e muito volume nas peças

Essa rota de fuga procurada por meio da moda é histórica. Não só na questão do romance, que é transposto para as peças em forma de babados, laços, mangas amplas, cores suaves e tecidos mais nobres, mas em outras nuances, como a extravagância.

O romantismo nas coleções de moda busca uma reconexão com sentimentos mais puros, com o afeto e a calma, frente à situação de morte, doença e desalento que vivemos, especialmente no Brasil.

Mangas têm papel importante nas criações inspiradas no romantismo, como essas da Skazi, Denise Valadares e Lore

Feminilidade

As criações da moda mineira para a temporada Outono-Inverno fazem uma releitura do que, ao longo da história fashion, viu-se sobre o romantismo. E, por ser assim, seria estranho se não percebêssemos um quê de feminilidade.

“Sem dúvida, essa temporada traz consigo traços do romantismo. Me inspiro em sentimentos como amor, alegria e na perspectiva de um futuro próximo mais tranquilo e esperançoso. A coleção ‘ELA’ remete, acima de tudo, ao otimismo e isso se reflete em shapes mais fluidos, leves e femininos”, revela Eduardo Amarante, diretor-criativo da Amarante do Brasil.

Vestidos em tamanhos midi e longo marcam presença nas coleções. Criações de Lore, Amarante do Brasil e Skazi

Imponência

Apesar de o feminino estar presente, a força e a expressão da mulher também marcam seu lugar nas criações. Caso da grife mineira Lore. “Hoje, as mulheres desejam peças que expressem em alguma medida a sua feminilidade, mas também que tragam modernidade e praticidade em seus shapes, devido à sua rotina de trabalho e outras atividades”, pontua Lorena Lage, diretora da marca.

Babados sobrepostos na camisaria mostram como as releituras de tempos passados são feitas pela moda. Criações de Skazi, Denise Valadares e Lore

Além disso, volumes em partes estratégicas da silhueta podem colaborar para essa expressão, trazendo até, digamos, um ar de imponência.

“As peças amplas ajudam a pessoa a se destacar, pois visualmente ela tende a parecer maior do que realmente é. Esse recurso fashion era bastante usado nas roupas do século XVIII para mostrar grandiosidade e luxo. Atualmente, usamos versões moderadas desse elemento, mas a mesma proposta. São looks modernos e atualizados para quem deseja marcar presença e se sentir dona de si e da situação em que está”, explica Ana Paola Murta, diretora criativa da Skazi e Tufi Duek.

