A Positivo acaba de apresentar a linha 2021 dos notebooks Motion Q e Motion C. Projetado para quem trabalha de forma remota e precisa participar de conferências em vídeo de forma constante, esses aparelhos receberam câmeras e microfones de melhor qualidade.

Segundo a fabricante, a microcâmera tem qualidade HD (720p) e 1.0 MP de resolução. Pode parecer pouco quando se pensa na qualidade das câmeras de celular. Mas na verdade trata-se de uma qualidade satisfatória quando se está em uma transmissão contínua, em que vídeo de qualidade elevada compromete a conexão.

Call

Outra novidade é a tecla “Call”. Ela direciona automaticamente para a aplicação de videoconferência, se unindo às botões de comandos rápidos para Netflix, Deezer e YouTube.

Hardware

Tanto o Motion Q como o Motion C não são aparelhos de alto desempenho e utilizam as linhas de entrada dos processadores Intel. Eles foram projetados para cumprir tarefas cotidianas, como produção de textos e planilhas, navegação web, e claro, boa qualidade de transmissão em reuniões por vídeo.

O Motion Q é a opção de entrada da linha. Ele é equipado com processador Intel Atom e conta com 4G de RAM. No site da fabricante, ela aponta que o armazenamento é de 64GB, no padrão eMMC, e oferece 64GB extras em nuvem. Há também opção de expandir o armazenamento interno para 128GB. Para fechar o pacote, ele vem com Windows 10 instalado. Seu preço sugerido é de R$ 1.899.

Já o Motion C é um pouco mais potente, com preço inicial de R$ 2.249, essa máquina é equipada com processador Intel Celeron, e pode vir com 4GB ou 8GB de RAM.

O modelo tem diferentes opções de armazenamento que partem de 64 ou 128GB eMMC. Há opções de SSD de 128 ou 256GB e até mesmo discos rígidos de 500GB ou 1TB, para quem precisa de muito espaço.