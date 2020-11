Referências românticas e tropicais se misturam às modelagens vintage e às lembranças da juventude de mães e avós nesta Primavera-Verão 20/21. Esse enaltecimento das nossas raízes, que vinha sendo previsto por analistas de tendências, foi mais que confirmado e evidenciado pela pandemia, isolamento e introspecção dos últimos oito, nove meses.

Provas desse cenário são os vestidos longuetes e longos presentes em praticamente todas as coleções das marcas femininas mineiras, pelo menos nas que pesquisamos! Esse tipo de peça combina feminilidade e bossa, como já havia cantado a pedra a WGSN, consultoria internacional de tendências, em relatório sobre o design de moda na América Latina lançado em julho deste ano.

Ar setentista - Tiras bordadas, laços, babados e saias em camadas conferem mood dos anos 70 aos longos do Primavera-Verão 20/21. A moda feminina, de forma geral, vem bebendo na fonte de hippies, do movimento "Paz e Amor" e de outras manifestações de cinco décadas atrás. Neste box, você confere modelos da Lore, SClub e Skazi, nesta ordem

De acordo com o documento, "em um mundo pós-pandemia, a proximidade se torna a única alternativa possível e, com isso, o localismo ganha força. Referências latinoamericanas surgem com um viés mais urbano, cheio de sofisticação e romantismo".

Sob o olhar da moda feminina, essa perspectiva coloca o visual da mulher com uma estética que mistura o drama e a delicadeza. A parcela dramática aparece na amplitude das modelagens, com as saias longas mais rodadas e/ou esvoaçantes, e silhuetas ajustadas por cintos ou faixas.

Longo, mas nem tanto - Para quem não se dá bem com os vestidos totalmente longos, uma opção elegante são os longuetes ou midis. Eles podem ir do meio da panturrilha até alguns centímetros acima do tornozelo. Neste box, você encontra opções da Alphorria (azul caneta e rosa - com mangas bufantes), além do branco com bolsos da SClub

Produção

Junto aos macacões, os vestidos longos irão roubar a cena nesta temporada de altas temperaturas. Ambas as peças têm na versatilidade e na praticidade suas armas mais poderosas, uma vez que deixam a vida de qualquer mulher mais fácil no que diz respeito à produção. Se vierem com algum detalhe especial, que confira um charme a mais, como laços, franjas, babados, pregas, rendas e mangas bufantes, melhor ainda!

A montagem do look pode contar com acessórios como lenços, brincos, colares e pulseiras, assim como calçados para todos os gostos: rasteirinhas e tênis em produções mais descontraídas, ou saltos nas mais elegantes.

Detalhes fazem diferença - Os ombros desnudos, seja com as mangas separadas do busto (como no modelo azul da Alphorria que você vê abaixo) ou no ombro a ombro (do modelo da SClub no centro desta montagem), são o indicativo do frescor que pede a temporada, mesmo com mais pano como temos nos longos. Além dessa parte do busto diferenciada, temos detalhes importantes nos modelos, que dão charme às produções. Exemplos são o cintinho forrado no modelo pink (primeiro) e o mix de estampas azul e verde (último), ambos da Lore

Modelo com mangas da Alphorria

Para os dias quentes, a proposta é investir em modelos confeccionados em tecidos de base natural, que permitem a respiração do corpo e não dão aquela sensação de sufocamento. São eles algodão, seda, crepe, viscose e tricoline. Quer saber mais sobre tecidos? Assista ao Hoje em Dia AO VIVO com a professora de moda Denise Aguiar. Ela explicou a diferença entre os tecidos e como fugir do calorão!

Cores

A tropicalidade, tendência que também se refere aos anos 70, colabora para a gama diversa de tons para as estações quentes. Na coleção da SClub, da qual abaixo você vê alguns modelos, há rosas, vermelhos, laranjas, azuis e verdes, sozinhos ou unidos em estampas florais, geométricas e de folhagem. Os brancos, tons claros e azuis médios também aparecem, assim como nas criações da Alphorria, que também destaca o pitanga e o amarelo solar.

