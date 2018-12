“Virar o ano” com a casa arrumada é o projeto de muita gente, que aproveita os últimos dias de dezembro para colocar a vida em ordem. Mas mais do que armazenar os objetos nos devidos lugares, é essencial manter uma rotina de organização para não deixar que a bagunça volte à tona.

Para otimizar o finalzinho de 2018 e deixar todos os cômodos do lar prontos para receber o ano novo, a personal organizer Renata Fonseca ensina: vá além de guardar as coisas de forma esteticamente agradável. “A maioria das pessoas confunde arrumação com organização. Arrumar é tirar os objetos do campo de visão. Organizar é buscar praticidade e funcionalidade, economizando tempo e ganhando qualidade de vida”, detalha.

Triagem

Segundo ela, o ponto de partida é fazer uma triagem do que deverá ser guardado, consertado, doado e descartado. É nessa etapa que as coisas ficam mais claras e a necessidade de organização aparece. “Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar”, define, mencionando o lema dela para organização.

Tão importante quanto dar o tapa inicial no visual da casa é separar alguns minutos diários para manter tudo o que foi organizado em ordem, criando, assim, o hábito. Para Renata, que atua com organizadora há três anos, 10 a 20 minutos diários são suficientes para dobrar corretamente o que foi usado e retirar o que será descartado, por exemplo.

Ela também recomenda definir locais específicos para cada objeto e, principalmente, respeitá-los no dia a dia. “No início, pode parecer chato e cansativo, mas a organização traz eficiência, reduz o estresse, otimiza a rotina e melhora a qualidade de vida”, enfatiza a personal organizer.

Cada lar, uma sentença

Sócia-fundadora da Associação Regional dos Profissionais de Organização e Produtividade de Minas Gerais (Arpop-MG) e expert em gestão residencial, Letícia Cordeiro diz que não há método certo nem mais efetivo, mas o que funciona para cada realidade.

Na opinião dela, que atua há oito anos em Belo Horizonte, é preciso entender os motivos que desencadeiam a falta de organização para, então, atuar sobre ela. “Não existe uma fórmula padrão que se encaixe em todas as famílias. Cada uma se encontra em um espaço físico diferente e possui rotinas e comportamentos também diferenciados”, explica.

Um truque ensinado pela personal organizer e que, segundo ela, facilita o processo de organização é dividir o “grande problema” em “problemas menores”. “Para facilitar o processo, sugiro desmembrar a casa em pequenos ambientes e espaços como uma gaveta. Assim, os espaços tornam-se mais compreensíveis e, consequentemente, muito mais fáceis de serem arrumados”, detalha.

Dicas para otimizar os espaços e torná-los mais harmônicos, arrumados e organizados:

Aproveite as paredes. Fixe prateleiras para armazenar livros e filmes e aproveite também os ganchos para pendurar bolsas e casacos Aposte em cores neutras. Elas são aliadas de locais pequenos; passam a impressão de amplitude e até de mais organização Espelho, espelho meu. Usado com sabedoria e nos locais corretos, ajuda a “aumentar” os ambientes Cada centímetro conta. Aproveite armários com quinas para armazenar objetos pouco usados. Crie estratégias conforme a necessidade da sua rotina Móveis planejados. Se tiver oportunidade, planeje a marcenaria de casa, adequando medidas e formatos aos objetos que serão armazenados

