Apesar de atuarem em áreas bem diferentes e não se conhecerem, a dentista Adriana Dumont, a ecóloga Débora Mendes, e a professora de inglês Renata Lamas têm algo em comum: a paixão pelo Carnaval. Não à toa, as três estão com tudo pronto para curtir a folia em Belo Horizonte, mesmo a quatro semanas da Festa de Momo. Os adereços e trajes tomam conta dos guarda-roupas delas, e o glitter se espalhou pela casa.

Prestes a completar 36 anos, em pleno Carnaval, Adriana não perde tempo. “Já começo a pensar nos looks desde quando começam os movimentos nas redes sociais. Ou seja, cerca de 3 meses antes”, diz animada para comemorar o aniversário na folia. “Acaba tendo um gostinho mais especial”, afirma ela, que vai para seu quinto ano de festa na capital mineira.

Sempre no rol de trajes da dentista estão os croppeds e as hot pants. Para ela, uma combinação perfeita de beleza e conforto. “Escolho produções que vão apresentar um efeito visual bacana, porque tem que ter muito brilho e cor, mas também me permitir curtir sem sofrer com o calorão. Então, são roupas mais leves e tênis, que é sempre confortável”, revela a fórmula que criou para se esbaldar na folia.

Adriana: Além de adorar brilho, a dentista não economiza no conforto e no frescor das produções. “Nada de calorão”, ela diz

O conforto também é a palavra-chave nos looks de Débora, de 32 anos, que, além de ecóloga, é presidente do bloco Havayanas Usadas. “Sempre quero estar tranquila para curtir a folia, mas, se der para conciliar conforto, praticidade e beleza, melhor ainda”. Ela revela usar “tudo o que tem” no Carnaval, mesclando os itens e criando novas produções.

Joga glitter!

Se no ano todo Renata Lamas, de 38 anos, busca ensinar a língua inglesa e a cultura estrangeira, em fevereiro (ou março, em alguns anos), tudo o que quer é saber de uma tradição bem brasileira: o Carnaval, que frequenta há quase uma década em BH.

O bloco preferido é o Funk You. “Na verdade, tornou-se uma grande família. Já toquei na bateria e hoje colaboro na produção do bloco”, conta, chamando a atenção para o tempo de preparação. “Geralmente, ao final de um Carnaval, eu já começo a ter as ideias para o ano seguinte e vou compondo cada look com calma, curtindo cada detalhe”.

E, para ela, tudo tem que ter brilho. “Glitter é energia! Tanto na maquiagem, quantos nos adereços e peças. Gosto que a composição fique harmônica, bonita, mas que também transmita a felicidade de estar fantasiada! Se eu pudesse, usaria glitter todos os dias!”.

Renata: A professora de inglês não sossega quando o assunto é Carnaval. Escolhe a fantasia da próxima folia assim que acaba a Festa de Momo

Estampas

Indo para o oitavo ano na festa de BH, Débora Mendes conta que a identidade visual do grupo Havayanas Usadas, que desfila no sábado de Carnaval, na avenida dos Andradas, ajuda na composição dos figurinos para a folia. Há quatro estampas exclusivas criadas por uma integrante do bloco, que é designer.

Débora: Estampas exclusivas do Havayanas Usadas + adereços deste e de outros carnavais

“Ano passado, foi só para a gente (da organização). Solução maravilhosa para nos encontrarmos naquele mar de gente. As outras três estampas estão sendo vendidas em tecido. Cada um escolhe o modelo que quiser. Estamos com prioridade para a bateria, e depois abriremos para o público. É possível comprar na lojinha que montamos nos ensaios, que acontecem nos domingos 26/1, 2/2 e 9/2, ou por nossas redes sociais”, explica.

Neste ano, o Havayanas Usadas fará o seu quatro desfile no Carnaval de Belo Horizonte. O grupo começou em 2017, quando arrastou uma multidão pela rua Petrolina, no bairro Sagrada Família, passando nos anos seguintes para a avenida dos Andradas, no Santa Efigênia.