O Halloween, festa tradicional nos Estados Unidos, com direito a abóboras fantasmagóricas e "doces ou travessuras", ganha ar de "Carnaval" no Brasil, em que a data é focada nas fantasias e no misticismo. Por aqui, o Dia das Bruxas, embora celebrado nesta quinta-feira (31), renderá ainda muitas festas pela capital mineira no fim de semana.

Para se ter ideia, a fantasia mais buscada no Brasil é a de sereia, enquanto, nos EUA, as inspirações vêm da área de entretenimento, como as séries "Stranger Things" ou "Meninas Superpoderosas". Os dados são do Relatório de Halloween 2019 do Pinterest, baseado nos interesses dos usuários na plataforma de compartilhamento de imagens.

Maquiagem artística

Na maior parte das vezes, o ponto alto da produção é a make, assim como acontece na Festa de Momo. Especializada em maquiagem artística, Isabella Custódio percebeu aumento na demanda pelo serviço nos últimos anos. O processo de criação das fantasias é compartilhado no perfil dela no Instagram.

"Com o crescimento do YouTube e Instagram, nos últimos anos, houve uma popularização muito grande da maquiagem, tanto para portfólio e prestação de serviços quanto para tutoriais em que a pessoa aprende a fazer em si mesma a maquiagem", explica.

A maquiadora, que começou na profissão aos 14 anos, observa que, no Dia das Bruxas, a maior procura por maquiagem artística é do público masculino. "Desconstruindo, então, o mito de que o interesse por maquiagem artística é majoritariamente das mulheres", conclui. Veja abaixo as versões de sereia masculina e feminina criadas por ela:

Maquiagem de sereia-zumbi na versão feminina e de Poseidon, na versão masculina

Veja outras maquiagens criadas por Isabella para se inspirar:

O que fazer no cabelo?

Além de uma trabalhada maquiagem artística ou até uma básica, figurino à caráter ou só uma roupinha preta, um outro ponto da produção pode fazer toda a diferença: os cabelos. De acordo com o cabeleireiro Igor Juliani, do Celio Faria Instituto, os penteados mais buscados nesta época são a trança boxeadora e o topete alto, estilo Amy Winehouse.

"O que eu sugiro para os clientes é, independentemente do estilo de cabelo, mais preso ou mais solto, colocar um acessório no clima da festa, uma presilha de aranha, por exemplo, ou algo com glitter. Faz toda a diferença", detalha.

A sugestão do profissional, para quem vai se produzir em casa para a festa de Halloween, é deixar o cabelo mais solto, para ficar confortável durante a festa. "Aí, a pessoa faz umas ondas no cabelo e prende só na lateral com o acessório, fica chique e fofo, ao mesmo tempo", sugere.

Make: Izabela Faria; Hair: Igor Juliani

